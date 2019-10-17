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17 Ekim 2019 Perşembe 11:51:16 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:44:14

CHP'li Yarkadaş ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi! Terbiyesiz...

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, CHP'li Barış Yarkadaş'ın sözlerine çok sinirlendi ve tepki gösterdi. Programına CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın tartışması damga vurdu. Moderatör Didem Arslan Yılmaz zor anlar yaşadı. İşte o anlar...

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sözlerine çok sinirlenen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, sert tepki gösterdi. 

Stüdyoda ortam gerildi

Mete Yarar, “Zaman deşifre etme zamanı” sözleriyle Barış Yarkadaş’a yüklendi. Bu sözler sonrası stüdyoda ortam gerilirken Barış Yarkadaş, "AK Parti’nin politikalarını bana ‘devletmiş’ gibi anlatma" ifadelerini kullandı.

"Ağzını burnunu oynatma terbiyesiz"

Moderatör Didem Arslan Yılmaz zor anlar yaşadığı programa "Ağzını burnunu oynatma terbiyesiz" sözleri damga vurdu.

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