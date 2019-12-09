CHP'li vekilden protestocu tekelcilere tam destek!

2013 yılında alınan kararla başlatılan "Saat 22.00’den sonra içki satış yasağı", tekel bayi işletmecilerinin sayısını ciddi oranda azalttı.

Söz konusu yasaklamaların ardından alkol satış yasağı ihlal eden tekel sahiplerine, 52 bin TL ile 230 bin TL arasında cezai işlem uygulanıyor.

''SAAT 24'E ÇEKİLSİN'' EYLEMİ

Tekel bayi işletmecileri, Kadıköy'de alkol satışının saat 24.00'e çekilmesi için eylem düzenlemedi. Eyleme çok sayıda tekel bayi sahibi katıldı.

CHP'Lİ VEKİLDEN EYLEME DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, tekelcilerin eylemine sosyal medya üzerinden attığı tweet ile destek verdi. Şeker yaptığı paylaşımda, "Ocaklarını söndüren 52 bin liralık cezalarla teker teker kapanmamak için tek el tek el birleşen tekel esnafının haklı mücadelesinde yanlarındayız" ifadelerine yer verdi.