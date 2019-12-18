CHP'li vekil Sera Kadıgil’in babası FETÖ'cünün avukatı çıktı

Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı eylemle dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sera Kadıgil ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen bir ankesör soruşturması kapsamında yargılanan Selçuk Aykan isimli asker hakkında 'FETÖ üyeliği' suçundan dava açıldı. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davada 11 aydır tutuklu bulunduğunu beyan eden Aykan, 6 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, Aykan hakkında bir tanığın beyanlarının bulunduğu, bu beyanlarda sanık Aykan'ın sohbet imamlığı yaptığı, sohbet grubunda bulunduğu belirtildi. Böylelikle sanığın örgüt içerisindeki pozisyonu, örgüte sağladığı fayda, bağlılık derecesi ve konumu, askeri personel olması sebebiyle örgüye sağladığı fayda, kastın yoğunluğunun dikkate alındığı kaydedildi.

FETÖ'CÜYÜ BABA KADIGİL SAVUNDU

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hapse çarptırılan bu askerin avukatı ise tanıdık bir isim çıktı. Aykan'ın avukatlığını Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in babası Engin Çelik Kadıgil üstlendi.

Avukat Engin Çelik Kadıgil, müvekkilini şu sözlerle savundu: "Arama kayıtlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilimin telefonuna gelen aramalar Pazar günüdür. Müvekkilim ile görüştüğümde bu aramaların araba satışından kaynaklanan aramalar olduğunu söyledi. Arama kayıtlarının sahte olduğunu düşünüyoruz. Suçlamayı kabul etmiyoruz."

Bilindiği gibi Sera Kadıgil, sosyal medya üzerinden şehitlere, imamlara ve ezana saldırı içerikli paylaşımları sebebiyle gözaltına alınmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

(Sabah)