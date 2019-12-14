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14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 01:49:42

CHP'li üyeden milyonluk sahtekarlık

İzmir'in Çeşme ilçesinde otel yapmak için imar izni aldığı yapıyı, sahte belgeyle konuta çeviren CHP’li belediye meclis üyesine dava açıldı.

Atakan ŞEN

Çeşme Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Aybars Yıldırım, Çeşme İnönü Mahallesi, 5528 ada 4 parselde otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldı. Normal koşullarda 2 kat konut imarı bulunan alana, turizm imarından yararlanarak 6 kat izni alan Aybars Yıldırım, inşaat bitince burayı 29 ayrı bölümden oluşan siteye çevirdi. Yıldırım, ardından daireleri satışa çıkardı. 

İMAR KOMİSYONUNDA ÜYE 

Yıldırım’ın yaptığı inşaatın hemen arkasındaki arsanın sahibi Gülcan Gürsoy, durumun farkına varıp Çeşme Belediyesi’ne başvurdu ve kaçak inşaatın yıkılmasını istedi. Çeşme Belediyesi, iki dönemdir imar komisyonu üyeliği yapan Aybars ve eşi Evil Yıldırım’a ait, İnönü mahallesindeki apartmana dönüştürdüğü yapı hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’na muhalefetten işlem başlattı. Mühürlenen yapı hakkında belediye encümenince de yıkım kararı alındı. Ancak karara rağmen CHP'li Aybars Yıldırım’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Haziran 2018'de başlattığı ‘İmar Barışı’na dayanarak bu inşaata devam ettiği tespit edildi. Gülcan Gürsoy, İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, alınan imar barışı belgesinin sahte olduğu, gerçek beyanlar üzerine hazırlanmadığı gerekçesiyle başvuru yaptı. Başvuru üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü soruşturma başlattı. 5 Ağustos 2019 tarihli, 68474 sayılı yazıyla, Yıldırım ailesinin yalan beyanıyla verildiği belirlenen 7 Aralık 2018 tarihli kayıt belgesi iptal edildi. 

MAHKEME DEVAM EDİYOR 

Bunun üzerine, imar belgesinin olmadığı gerekçesiyle müdürlük tarafından tapuya şerh konuldu. Yalan beyandan ve sahte belge düzenletmekten dolayı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de, Aybars Yıldırım hakkında ‘Resmi Evrakta Sahtecilik’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın halen devam ettiği belirtildi.

Aybars Yıldırım'ın, yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine imar komisyonu üyeliğinden istifa ettiği ancak hâlâ meclis üyeliğinin devam ettiği öğrenildi. 

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