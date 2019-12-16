  • Bist 100
    111126
  • Dolar
    5,8506
  • Euro
    6,5204
  • Altın
    277,8830
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yanal çare olamadı Yanal çare olamadı
'Galatasaray güneş gibidir' 'Galatasaray güneş gibidir'
Kartal’da büyük gol krizi Kartal’da büyük gol krizi
'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz' 'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz'
Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın
ABD Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı ABD Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı
CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı
TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi 'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi
Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan
Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor
BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı! Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı!
Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım
Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi
Ferhat Göçer'den cezaevinde klip Ferhat Göçer'den cezaevinde klip
Naz Elmas muradına erdi Naz Elmas muradına erdi
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık
Göksel'den örnek davranış Göksel'den örnek davranış
18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi TBMM'de 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi TBMM'de
Gülşen'den yeni albüm yolda Gülşen'den yeni albüm yolda
Ünal Karaman: İkinci golü bulamamak üzücüydü Ünal Karaman: İkinci golü bulamamak üzücüydü
Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 23:49:05 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 00:19:23

CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı

CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ