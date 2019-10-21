CHP'li Tunç Soyer'den akılalmaz sözler: Kıbrıs'tan çıkalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye’nin adaya müdahale ettiği savunarak “daha fazla müdahale etmeyelim” dedi. 14 Ekim'de KKTC’de yayımlanan bir gazeteye konuşan Soyer, şunları söyledi:

ADANIN BİR TARAFINDAN ÇEKİŞTİRİYORMUŞUZ!

Soyer, “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor” ifadelerini kullandı.