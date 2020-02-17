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17 Şubat 2020 Pazartesi 08:18:28 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:28:12

CHP'li Tevfik Koçak'tan kadınlarla ilgili şok ifade: Kadının işvesine aldanılmaz

CHP Ankara Kongresi’nde, kongre delegesi Tevfik Koçak’ın konuşması sırasında "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözleri ortalığı karıştırdı.

CHP Ankara İl Kongresi’nde, delege Tevfik Koçak’ın kadınlara ilişkin sözleri tepki çekti. Koçak konuşmasında “Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz” deyince salonda yuh sesleri yükseldi, partili kadınlar sahneye çıkarak Koçak’ın elinden mikrofonu almaya çalıştı. Koçak kürsüden inmeyip konuşmasına devam etmek isteyince salonda bulunan bir erkek Koçak’ın göğsüne pet şişeler fırlattı.

Salondaki kadın erkek birçok partilinin tepkisi üzerine Koçak, “Yüz yıldır Anadolu’da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak” diyerek kendisini savundu. Koçak, tepkilerin artması üzerine önce “Sözümü geri aldım” dedi, sonrasında “Arkadaşlar ben özür diliyorum, yüz bin defa özür diliyorum. Bu bir Anadolu sözcüğüdür, hepinizden özür diliyorum kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana” diyerek kürsüyü terk etti.

Koçak’a kürsüden inmesinin ardından da birçok kişi tepki gösterdi.

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