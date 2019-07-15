CHP'den Meclis'te provokasyon! CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un skandal konuşmasına AK Parti'den sert tepki

Engin Özkoç’un ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bugünün anlam ve önemine vurgu yaparak “O günün hatırasına saygı duyulmasını beklerdik” dedi.

FETÖ’cü darbecilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, darbecilerin 1 numaralı hasmının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Naci Bostancı,

“Beni üzen şudur. Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris’i hatırlayın ve oradaki suikast timini hatırlayın ve darbeye direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın.

Sayın Özkoç sizin konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor, başka hiçbir yere değil.

Burada Türkiye’nin demokrasisine millet iradesine kastetmiş bir terör örgütüne karşı, şurada bulundukları partiler farklı olsa bile, ama temelde hususiyetimiz ortak” diye konuştu.

Bostancı şöyle devam etti:

"Burada millet iradesine kast etmiş bir terör örgütüne karşı toplandık. Burada farklı partiler var ama temelde hususiyetimiz ortak. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz."

"FETÖ'NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRECEK KONUŞMA YAPTINIZ"

"Sayın Özkoç 'Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. Onları kim yargılamıştı FETÖ. O zaman da sahtekar yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17-25 Aralık'ı yönetenleri alkışlıyordunuz.

Burada olması gereken darbeye ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm."