CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen 'Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır' şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika haberi: Resulayn’da YPG’ye ait tünel bulundu
- YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
- "Bir değil on Elif feda olsun"
- İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çok değerli açıklamalarda bulundu