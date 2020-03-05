05 Mart 2020 Perşembe 13:25:08 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:38:30
CHP'li Özkoç'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Başkan Erdoğan'a CHP'li Özkoç'tan hakaret soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Başsavcılık hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Ayrıntılar geliyor...
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