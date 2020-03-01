CHP'li Özgür Özel şehidimizin sözlerini böyle hiçe saydı!

İdlib'de verilen 34 şehit haberinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarıyla tepki topladı. Skandal sözler sarf eden Özel, ortaya çıkan şehit Nihat Kara'nın son mesajının üstünden "İdlib'de ne işimiz var?" sözleriyle büyük tepki topladı.





ŞEHİT NİHAT KARA'NIN SON MESAJINI ÇİĞNEDİ



Kendi şahsının ve partisinin birlik-beraberlikten uzak düşüncelerini vatandaşların üzerine yıkarak ithamlarda bulunan Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu.

Esad rejiminin saldırısındaki 34 şehidin acısını hiçe sayarak "İdlib'de ne işimiz var?" diyen Özel, yaptığı paylaşımda "Bugün halkın sorduğu en önemli soru: "İdlib'de ne işimiz vardır?" Bugün Erdoğan, bu soruya gerekçe üretmeye çalışmış, bu gerekçeler halkın vicdanında doğru yere oturmamıştır. Soru nettir, Mehmetçiğin İdlib'de ne işi vardır?" ifadelerine yer verdi.

İŞTE ŞEHİT KARA'NIN O PAYLAŞIMI



Esad rejiminin kalleş saldırısında şehit olan askerlerimiziden biri de Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'ydı. Nihat Kara'nın şehit olmasının ardından 1 gün önce attığı mesaj ortaya çıktı.

Muhalefetin terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi engellemek için kullandığı "Suriye'de ne işimiz var?" sözlerine değinen şehit Kara, "Sakın 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerden olmayın." mesajını atmış.

Şehit Kara mesajında, "Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!" ifadelerine yer verdiği görülmüştü.



