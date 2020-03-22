CHP'li Özgür Özel Bakan Koca'ya yazacağım derken sahte hesaba kafa tuttu! Apar topar sildi...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaba kafa tuttu.

Koca'nın ismi kullanılarak yazılan bir tweeti paylaşan Özel, "Sayın Bakan insanlar size kredi açtı, bu insanımızın meseleyi siyaset üstü sahiplendiğini gösteriyor. Bakın öksürseniz 20.000 RT alırken bu sert ve had bildiren siyasi mesajınız sadece 300 RT aldı. Çareyi tweeti silmekte buldunuz. Güç zehirlenmesine kapılmayın kapsayıcı olun." ifadelerini kullandı.

FARK EDİNCE SİLDİ

Hesabın RT sayılarını bile dikkatle inceleyen ancak sahte olup olmadığını kontrol etmeyen Özel, hatasını anlayınca attığı tweeti sildi.



