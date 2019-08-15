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15 Ağustos 2019 Perşembe 09:54:26 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:11:33

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal! Her müdüre birden fazla makam

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandala imza atıldı. Yıllardır Osman Gürün'ün başkanlık yaptığı CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde makam bolluğu yaşanıyor. CHP'nin marifetli bürokratları aynı anda birden fazla müdürlük görevini yönetiyor. Asaleten çalışacak kimse yokmuş gibi aynı kişiler birden çok makamı vekâleten dolduruyor. Osman Gürün’ün belediyenin organizasyon şemasında gururla sergilemekten çekinmediği bu çalışkan bürokratların ek müdürlükleriyle nasıl bir tasarruf yapıldığı ise merak konusu...

CHP'nin çiftliği olan Muğla Büyükşehir Belediye'sinde büyük skandalla gündeme geldi. CHP'li Osman Gürün tarafından dört dönemdir yönetilen Muğla'nın altyapı sorunları, vatandaşı ve turizm işletmecilerini isyan ettirirken Gürün'ün skandallarla dolu belediyenin organizasyon şemasını gururla sergilemesi şaşkına çevirdi.

Fethiye'yi lağım suyu ile katleden CHP tarafından yönetilen Muğla'da belediyenin üst düzey yöneticileri 2 ve 3, hatta 4 ya da 5 birimde birden yönetici yapması tepkilere neden oldu.

YARDIMCISI DA KENDİSİ

2 ve 3, hatta 4 ya da 5 şubede birden görev yapan bu bürokratlar, acaba bu yoğun çalışmalarının karşılığında "ücret alıyorlar mı?" diye düşünenler oldukça fazla... Edinilen bilgiye göre Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, aynı zamanda kendisinin Genel Sekreter Yardımcılığını da yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Köyceğiz'deki kaçak binasıyla gündeme gelen Daşgın'ın bir başka görevi ise Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı. Görev aşkı ile yanıp tutuşan Daşgın gibi bir çok ismin, Büyükşehir'in resmi internet sitesindeki "Organizasyon Şeması"nda farklı müdürlükler ve müdür vekilliği yaptığı görülüyor.

İşte o isimler ve yürüttükleri görevler...

HER MÜDÜRE BİRDEN FAZLA MAKAM

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde birden fazla şirkette görev yapan bürokratlardan bazıları şöyle:

- Emin Madran: İmar Şehircilik Daire Başkanı, Nazım İmar Planı Şube Müdür Vekili ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) Müdürler Kurulu Başkanı.

- Zeliha Alkan: MUBEP Müdürü, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İnsan kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilliği.

- Raşit Çöl: İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Daire Başkan Vekili.

- Ayhan Yıldız: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan Vekili, Emlak Yönetim Şube Müdür Vekili ve Kamulaştırma Şube Müdür Vekili.

- Deniz Yaşar: Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili, Etüt Proje Şube Müdür Vekili ve Yapım İşleri İhale Şube Müdürü.

- Erkan Akyol: Yol Yapımı Bakım Şube Müdür Vekili ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü.

- Doğuş Oktay Delibalta: Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Gelirler Şube Müdür Vekili.

- Murat Önür: Mezarlıklar Şube Müdür Vekili ve Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili

- Önder Yıldız: İhale ve Satın Alma Şube Müdür Vekili ve Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürü.

- Buket Kalem: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili ve Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü

- Yavuz Yılmaz: Turizm Şube Müdür Vekili Konservatuar Şube Müdür vekili

- Konservatuar Şube Müdür vekili

Organizasyon şemasına göre, bu isimlerin dışında bir çok isim de birden fazla müdürlük ve başkan vekilliği yapıyor. Söz konusu kişilerin bu görevlerde kalıcı olarak yer alması ve uzun süredir yerlerine başkalarının atanmaması merak konusu oldu.

(Sabah)

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