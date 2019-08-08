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08 Ağustos 2019 Perşembe 09:34:01 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:59:00

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den hamile çalışana mobbing

CHP’li belediyeler aynı soy adını taşıyan çalışanlarla dolup taşarken, Muğla’da eski başkanın soy adını taşıyan akrabası Damla Acar, sırf bu yüzden sürgün edildi. Karnındaki 4.5 aylık bebeği ile her gün 3 araç değiştirerek 110 km uzaklıktaki görev yerine gitmeye çalışan kadın, mobbinge dayanamayarak istifa etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, MUSKİ'de görevli hamile Damla Acar'ı kavgalı olduğu Marmaris Belediyesi eski Başkanı İsmail Acar'ın akrabası diye 110 km uzaklıktaki İtfaiye Daire Başkanlığı'na sürgün etti. Her gün 3 araç değiştirerek görev yerine gitmeye çalışan 4.5 aylık hamile kadın, baskılara daha fazla dayanamayarak istifa etti
 
GEREKÇE KADRO FAZLALIĞI
 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris ilçesinde bulunan MUSKİ şubesinde görevli 8 yıllık işçi, 35 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Damla Acar, belediyede görev yaptığı sürede üçüncü bebeğine hamile kaldı. 2019 yerel seçimleri sonrası 19 haftalık hamile olan Damla Acar, Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından kadro fazlalığı olduğu gerekçesiyle Marmaris'ten 55 kilometre uzaklıktaki Muğla merkezde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'na tayin edildi.
 
DAHA FAZLA DAYANAMADI
 
Genç kadın Marmaris'te ikamet ettiğini ve hamile haliyle her gün 3 araç değiştirerek 110 kilometre yolculuk yapmasının mümkün olamayacağını defalarca söylemesine rağmen görev yeri yine de değiştirildi. Bu olayın ardından personel fazlalığı var denilen kurumda Damla Acar'ın yerine başka bir kişi işe alındı. Acar, tüm zorluklara rağmen her gün 110 kilometre yolculuk yaparak Muğla'ya gidip gelmek zorunda kaldı. Ancak hamile kadın bu yolculuğa daha fazla dayanamayarak görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Acar, kendisi gibi haksızlığa uğrayan çok sayıda çalışan olduğunu da söyledi.
 
BU ZULÜM DEĞİL DE NEDİR?
 
Yaşadıklarını anlatan Damla Acar, kendisine yapılanların kadına şiddet eylemi olduğunu savunarak, "Bu bir annenin psikolojik baskı altında çalışmasını beklemek değil midir? Bu zulüm değil de nedir" diye konuştu. Acar, eşinin akrabası olan Marmaris Belediyesi eski Başkanı Ali Acar'ın büyükşehir belediyesi ile kavgalı olduğunu, soyismini taşıdığı için de baskı ve dayatma ile görev yerinin değiştirildiğini iddia etti. Genç kadın, Acar soyismini taşıdığı için gurur duyduğunu sözlerine ekledi. 
 
(Yeni Asır)

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