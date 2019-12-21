CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili 25 milyon liralık rüşvet krizi! Bakanlık harekete geçti

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve Aygün, CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu söylemişti.

İçişleri Bakanlığı, Sinan Aygün'ün, CHP'li Mansur Yavaş hakkındaki 25 milyonluk rüşvet iddiası sonrası harekete geçti. Bakanlık iddiaları araştırmak için müfettiş görevlendirdi.

FETÖ İMAMI İKNA ETTİ, CHP'DEN ADAY OLDU

CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN 25 MİLYONLUK RÜŞVET!

Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon TL vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söyleyerek TCK'nın 250. maddesi uyarınca "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek" suretiyle irtikap suçunu işlemiş oldu.

Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon lira vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söylediği ileri sürüldü. Aygün tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

İşte o dilekçe:

YAVAŞ TUTUKLANIP GÖREVDEN ALINABİLİR

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün'ün şikayeti 2019/202533 soruşturma no ile görülmeye başlanacak. Hukukçular, bu soruşturmanın sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanmakta olan Yavaş'ın tutuklanmasına ve görevden alınmasına varan sonuçlar doğuracağını söylenildi.

AA-Takvim