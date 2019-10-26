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26 Ekim 2019 Cumartesi 09:43:43 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:25:35

CHP'li Maltepe Belediyesi'nden işçi kıyımı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımının ardından CHP'li Maltepe Belediyesi de işçi kıyımı yaptı. CHP'li Maltepe Belediyesinin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Aydınevler Mahallesindeki belediye garajında toplanan işçiler, Maltepe Belediyesinin toplu iş sözleşmesi hükümlerini yerine getirerek, işten çıkarılan arkadaşlarını geri alıncaya kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. Saat 21.00 ile 04.00 arasında mesaisi olan işçiler, çöp kamyonlarını çalıştırmayarak oturma eylemi yaptı.

SÖZLEŞMEYİ UYGULAMIYORLAR

İşçiler adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, CHP'li Maltepe Belediyesinin 10 aydır hukuksuz şekilde toplu iş sözleşmesini uygulamadığını belirtti. Dolgun, sözleşme gereğince 2019 asgari ücret zammının ücretlere yansıtılması, çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate indirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.

SENDİKA ÜYELERİ İŞTEN ÇIKARTILDI

İş sözleşmesinin uygulanması için çalışan sendika üyelerinin de haksız şekilde işten çıkarıldığı savunan Yenigül Özen Dolgun şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hak hukuk adalet diyenler, 10 ay boyunca hukuksuz şekilde uygulanmayan iş sözleşmemizin uygulanması için çalışan arkadaşlarımızı işiyle, aşıyla, emeğiyle tehdit etti. O günden bugüne kadar 23 arkadaşımız işten çıkarıldı. Çıkarılan arkadaşlarımız dava açtılar. Oturma eylemimiz 18 gündür sürüyor, bugün de iki arkadaşımızın iş akdi feshedildiği için iş bırakıyoruz. Burada Maltepe halkını cezalandırmak için bunu yapmıyoruz. Arkadaşlarımız iş bıraktı, burada hukuksuz bir uygulama var, on aydır uygulanmayan bir toplu iş sözleşmemiz var. O yüzden de burada bugün iş bıraktık. Bu uygulamadan vazgeçtiklerinde de bizim arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek."

Arkadaşlarının yaz sıcağında, kış soğuğunda Maltepe halkının çöpünü topladığına işaret eden Dolgun, "Biz haklarımız verilip, atılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Maltepe halkının da buna katkı sunacağına inanıyorum. Burada bir hak gasbı vardır, işten atılan arkadaşlarımız yüz kızartıcı bir suç işlememiştir. Arkadaşlarımız imzalanan toplu iş sözleşmesinin uygulanması için mücadele etmiştir. O mücadelenin sonucunda da işten atılmışlardır." ifadelerini kullandı.

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