CHP'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı: Mehmetçiğimizi şehit eden Esed'ı savundu!
CHP'nin Esed sevgisi bitmiyor! Çanakkale Belediye Meclisine HDP seçim barajını geçtiğinde vatandaşa pilav dağıtan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan "Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor" ifadesini kullanarak skandal sözlere damgasını vurdu
CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan "Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor" dedi.
Meclis üyelerinden biri Esed ve Rusya'nın harekâtını destekleyen Gökhan'a "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye'de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekât yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
SÖZLERİNİ SAVUNMAYA DEVAM ETTİ
Esad ve Rusya'yı savunup Türkiye'yi suçlayan Gökhan ise "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esad o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" dedi.
(Türkiye Gazetesi)
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