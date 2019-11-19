CHP'li isimden skandal çıkış: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız

  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7293
  • Euro
    6,3432
  • Altın
    271,4760
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
16 yılda 30 bin futbol sahası kadar toprak kurtarıldı 16 yılda 30 bin futbol sahası kadar toprak kurtarıldı
Orman işçilerinin şehit edildiği saldırının sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi Orman işçilerinin şehit edildiği saldırının sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Bakan Turhan: Engellilerin ulaşım hizmetlerinde iyileştirmeler yapılıyor Bakan Turhan: Engellilerin ulaşım hizmetlerinde iyileştirmeler yapılıyor
Tunceli-Erzincan arasında leşlerle beslenen kara akbaba görüntülendi Tunceli-Erzincan arasında leşlerle beslenen kara akbaba görüntülendi
THY'ye 'fındıklı baklava' önerisi THY'ye 'fındıklı baklava' önerisi
Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan! İşte yeni dünya sıralaması Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan! İşte yeni dünya sıralaması
Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı
ABD ve Talibani anlaştı: Takas gerçekleşiyor ABD ve Talibani anlaştı: Takas gerçekleşiyor
Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak? Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'ya Mallorca talip oldu Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'ya Mallorca talip oldu
Türkiye'den ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki Türkiye'den ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki
Bakan Bekir Pakdemirli: Fark ödemesi mercimek lehine düzenlenecek Bakan Bekir Pakdemirli: Fark ödemesi mercimek lehine düzenlenecek
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak
EYT son durum nedir? EYT son dakika haberleri, EYT son dakika açıklamaları sizlerle EYT son durum nedir? EYT son dakika haberleri, EYT son dakika açıklamaları sizlerle
CHP'li isimden skandal çıkış: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız CHP'li isimden skandal çıkış: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız
Galatasaraylı eski yönetici açıkladı! Ndiaye transferinde Galatasaray'a büyük şok Galatasaraylı eski yönetici açıkladı! Ndiaye transferinde Galatasaray'a büyük şok
Brent petrolün varili 62,36 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,36 dolardan işlem görüyor
Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks rahat kazandı Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks rahat kazandı
Ankara'da hayvanlara müdahale için ilk yardım eğitimi verilecek Ankara'da hayvanlara müdahale için ilk yardım eğitimi verilecek
Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık: Babaanneme iftira attı Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık: Babaanneme iftira attı
17 yaşındaki anneye, tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldı 17 yaşındaki anneye, tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldı
1000 ASDEP personeli alımı yapılıyor! ASDEP personeli alımı ne zaman, şartları neler? 1000 ASDEP personeli alımı yapılıyor! ASDEP personeli alımı ne zaman, şartları neler?
İngiltere’nin en etkili dini lideri: Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı İngiltere’nin en etkili dini lideri: Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 11:00:22 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 11:05:12

CHP'li isimden skandal çıkış: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız

CHP Milletvekili Atila Sertel, Rusya ziyareti öncesi Rus basınına skandal bir açıklamada bulundu. "Yarımada'ya gelecek Türk heyetinin başı: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız" başlığıyla yayımlanan o röportajda Sertel, ". Özellikle Kırım konusunda bazı kışkırtmalar ve provokatif işler olabilir. Ama bizler barışı önemsiyoruz. Barış için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı

Rusya lideri Vladimir Putin'in özel temsilcisi Georgy Muradov vasıtasıyla bir davet mektubu alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Genel Merkezi'yle görüştükten sonra Kırım'a gitme kararı aldı. Bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenilen heyetin başı olan Sertel, ziyaret öncesi Rus Tsagrad gazetesine konuştu.

Sertel'in Rus Tsagrad gazetesine verdiği o röportaj:

'Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız'

"Yarımada'ya gelecek Türk heyetinin başı: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız" başlığıyla yayımlanan o röportajda Sertel, özetle şu ifadeleri kullandı:

'Yurtta Sulh Cihanda Sulh'

Biz Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü benimseyen bir partinin mensuplarıyız. Kaldı ki Rusya da Kurtuluş Savaşı'mız süresince Atatürk'e ve silah arkadaşlarına büyük destekler sağlamıştır. Özellikle Kırım konusunda bazı kışkırtmalar ve provokatif işler olabilir. Ama bizler barışı önemsiyoruz. Barış için çalışıyoruz.

'İnşaat açısından çok uygun'

Türkiye inşaat açısından tamamen doymuş durumda. Tüm müteahhitler büyük sıkıntıda. Oysa ki Kırım bu konuda çok uygun. Kırım'da inşaat için ciddi bir alan var. Aradaki sorunların bir an önce aşılmasını temenni ediyoruz.

'İlişkilerdeki zafiyet aşılmalı'

Türkiye'deki inşaat sektörü Kırım'a el atmalıdır. Bu konuda Türkiye ve Kırım'daki yetkililere büyük görevler düşüyor. Biz hem coğrafya hem de dil, din olarak da çok yakınız. İlişkilerdeki zaafiyetin aşılması gerekiyor.

Türkiye tanımıyor

Ankara ile Moskova arasındaki kriz konularının ilk maddelerinde 'Kırım' yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatarları'na olan desteğini her seferinde dile getirirken bölgedeki işgalin hiçbir şekilde tanınmayacağını net bir şekilde ifade etti: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimiz Ukrayna ile tarihi ilişkilerin önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın ana vatanları Kırım'daki varlıklarını devamı önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ