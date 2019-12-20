CHP'li İbrahim Burak Oğuz 182 FETÖ’cü ile görüşmüş

  • Bist 100
    111135
  • Dolar
    5,9307
  • Euro
    6,5952
  • Altın
    281,9800
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı? Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?
Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu
Yılın bombası! Anlaşma tamam! Mesut Özil imzayı atıyor! Yılın bombası! Anlaşma tamam! Mesut Özil imzayı atıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
Trabzonspor, Uğurcan için kararını verdi Trabzonspor, Uğurcan için kararını verdi
BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında
Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç
Dolardan son durum! Dolardan son durum!
F.Bahçe'nin peşinden koştuğu Ben Arfa'ya G.Saray'dan sürpriz teklif F.Bahçe'nin peşinden koştuğu Ben Arfa'ya G.Saray'dan sürpriz teklif
1 kilo balon balığı getirene 5 TL ödenebilir 1 kilo balon balığı getirene 5 TL ödenebilir
Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli
Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi buradan çıkıyor... Bursa'da Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu! Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi buradan çıkıyor... Bursa'da Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!
Mersin TOKİ konut projesi nereye yapılacak? 2020 Mersin TOKİ başvuru şartları neler? Mersin TOKİ konut projesi nereye yapılacak? 2020 Mersin TOKİ başvuru şartları neler?
Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi
BİM market yeni şirket kuruyor BİM market yeni şirket kuruyor
Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum
Fenerbahçe'ye '10 numara' yıldız Fenerbahçe'ye '10 numara' yıldız
5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da
Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler? Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözü ve "CHP'nin onulmaz körlüğü" Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözü ve "CHP'nin onulmaz körlüğü"
Ndiaye'nin tek adresi Galatasaray değil Ndiaye'nin tek adresi Galatasaray değil
Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 08:13:09 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 09:15:14

CHP'li İbrahim Burak Oğuz 182 FETÖ’cü ile görüşmüş

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz’un HTS kayıtlarında 182 FETÖ’cü ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı.

İzmir'de FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un 182 FETÖ'cü ile yaptığı görüşmeler soruşturma dosyasındaki HTS kayıtlarına tek tek yansıdı

Sabah'ta yer alan habere göre CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında Müdür Yardımcısı pozisyonunda olan "Muhammet" kod adlı Lokman Uçan ile 23 Eylül 2017 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında 43 kez görüştüğü belirlendi. Lokman Uçan'ın Konya merkezli FETÖ soruşturmasında askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 134 kişi arasında olduğu öğrenildi.

Oğuz'un HTS kayıtlarına göre 10 Aralık 2012 ile 24 Mart 2014 tarihleri arasında 10 kez temas kurduğu isimlerden biri de "kurmay subaylar abisi" olarak örgütün tepe yöneticilerinden aldığı talimatları kurmay subaylara ilettiği belirtilen, kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi Hakan Çiçek oldu. Hakan Çiçek, darbe girişiminin baş aktörlerinden olan Adil Öksüz ile Nurettin Oruç ve Kemal Batmaz'ın da yer aldığı sivil yapılanmanın içinde yer aldı. 15 Temmuz'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile darbe öncesi telefonda görüşen Çiçek'in cep telefonu Akıncılar Üssü yakınında tarlada bulunmuştu. Ardından yakalanan Hakan Çiçek tutuklanmıştı.

Bu arada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti.

FETÖ'NÜN KRİTİK İSİMLERİYLE...

HTS kayıtlarına göre Oğuz, İzmir'de örgüte ait kapatılan Şifa Hastanelerinin kurucusu Mahmut Akdoğan ile de görüştü. Yusuf kod adını kullanan Mahmut Akdoğan firari olarak aranan örgütün üst düzey yöneticilerinden biri. Kayıtlara göre Oğuz'un 15 Kasım 2008 ile 17 Eylül 2011 tarihleri arasında 5 kez görüştüğü bir diğer isim ise Faruk kod adını kullanan Feyzullah Demirci. Demirci'nin FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde "genel müdür" pozisyonunda faaliyet gösterdiği belirlendi. CHP'li Oğuz'un ayrıca örgütün emniyet mahrem imamlarından Orhan kod adlı Olcay Malaker ile 22 Mayıs 2007 ile 6 Ocak 2015 tarihleri arasında 5 kez görüştüğü de tespit edildi.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ