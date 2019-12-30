CHP'li İBB'nin ardından Kadıköy Belediyesi de Kanal İstanbul karşıtı çalışmalara başladı

İstanbul’da AK Parti döneminde yaptırılan toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul karşıtı reklamlar yayınlayıp kara propaganda yapan CHP’li İBB’nin ardından CHP’li Kadıköy Belediyesinin de ‘Kanal İstanbul’ karşıtı dilekçe verilenleri taşıması için otobüs görevlendirdiği ortaya çıktı.



İBB'DEN METRODA KARA PROPAGANDA



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da AK Parti döneminde yaptırılan toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul karşıtı reklamlarla kara propaganda yaparak CHP zihniyetini halka zorla dayattığı ortaya çıkmıştı.



KADIKÖY BELEDİYESİ DE GERİ KALMADI!



CHP'li İBB'nin ardından Şerdil Dara Odabaşı yönetimindeki Kadıköy Belediyesinin de halka hizmet için kullanılması gereken toplu taşıma araçlarıyla Kanal İstanbul karşıtı çalışmalara başladığı ortaya çıktı.





Belediyenin otobüslerinin 'Kanal İstanbul' karşıtı dilekçe verilenleri taşıması için otobüs görevlendirdiği ortaya çıktı.

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(Star)