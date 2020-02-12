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12 Şubat 2020 Çarşamba 08:44:40 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:11:21

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 3 kuruşluk küfür davası: Tenhada özür olmaz

İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantısının ilk oturumuna, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ettiği iddia edilen küfür damga vurdu. AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu'nun kendisine ettiği küfür nedeniyle suç duyurusunda bulunup 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıkladı.

İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantısının ilk oturumuna, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ettiği iddia edilen küfür damga vurdu. İmamoğlu'nun yakın çevresine, "Bir anda boş bulundum. Kayak tatilim üzerinden bana operasyon çekiliyor" diye anlattığı belirtilen olay, AK Parti grubu ile İmamoğlu'nun arasını açtı.

Küfürün muhatabı olduğu iddia edilen AK Partili İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, "Tevfik Göksu, Esenler'deki kentsel dönüşümle ilgili konuşurken, 'Depremle ilgili ne yaptınız' diye sordu. Ben de bunun üzerine 'Kayak yaptılar' dedim, 'Kayak nasıldı' diye bir ifadem olmadı" diye konuştu.

"TENHADA ÖZÜR OLMAZ"

Hürriyet'in haberine göre Aşıkkutlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hukuki olarak süreci idame ettireceğiz. Suç duyurusu yapacağım. Hemşerimiz tarafından böyle bir hakarete maruz kaldık. Ben küfrü duymadım ama yandaki divan katibi arkadaşımız duydu. Sonra kendisi de söylediği beyanı tasdik etti. Başkan, meclis bitiminde geldi, '5 dakika konuşabilir miyiz?' diyerek beni makamına davet etti. Ben de 'Uygundur' diyerek gittim. O sözün bir anda ağzından çıktığını, üzgün olduğunu söyleyip özür diledi. Ben de kameralar önünde işlenmiş eylemin özrünün tenhada olmayacağını, meclis önünde hem şahsımdan hem meclisten özür dilemesi gerektiğini söyledim. Üzgün olduğunu beyan ediyordu, o ruh halini de tarafımıza yansıttı. İçerden üzgün olup olmadığını Allah bilir tabii."

"İKİ KEZ KÜFRETTİ"

Mecliste İmamoğlu'nun solunda oturan İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi, Divan Katibi Onur Uygun yaşananları şöyle anlattı: "Tevfik Göksu İBB Başkanı'na 'Deprem için ne yaptınız?' sorusunu yöneltince, meclis üyemiz 'Başkanımız kayak yaptı' dedi. İmamoğlu o malum küfrü söyledi. Bir arkadaştan daha 'kayak' sesi geldi. İmamoğlu aynı küfrü tekrar söyledi. 'Başkanım, yaptığınız ayıp değil mi' dedim. Bana, 'Haddini bil... Sen kimsin, ne karışıyorsun? Kayakla ilgili kim söylüyorsa, küfürlerim onlar için de geçerli' dedi. 'Terbiyesizlik yapıyorsunuz' dedim. Küfür nedeniyle meclis üyesi arkadaşım dava açacak, ben de şahit olacağım."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise "Makyaj dökülüyor. İstanbul'un edebi ve adabına yakışmadı. Başkana yakışmadı. İnsanlar ya inandıklarını söylerler ya da rol yaparlar" dedi.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan ve üyeler arasında derin bir çatlağa neden olan küfür kriziyle ilgili görüşlerini almak için ulaşılan İBB yetkilileri herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

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