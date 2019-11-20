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20 Kasım 2019 Çarşamba 18:58:10 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 19:00:48

CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine AK Parti'den kınama

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

AA

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