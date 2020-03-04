CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Numan Kurtulmuş'tan flaş yanıt: Hesabı sorulacak

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır' dedi.

CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Özkoç'un ifadeleri sonrası Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, A haber canlı yayında yaptığı açıklamada "Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız. Özkoç hakkında Maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu.

ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER

Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Halsiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET!

Bu açıklama üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün Başkan Erdoğan'a çok ciddi, ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

"CHP'NİN HAKARET KAMPANYASINDA YENİ BİR EVREYE GİRDİ"



Başkan Erdoğan'ın avukatı A Haber'e yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamaları siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sövücüsü sıfatı ile yaptığına göre, CHP'nin hakaret kampanyasında yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor" şeklinde konuştu.

"ÖZKOÇ HAKKINDA DAVA AÇACAĞIZ"

Avukat Aydın, bu süreçte düğmeye basıldığının altını çizerek, "Daha önce Başkan Erdoğan'a yönelik siyasilerden böyle bir açıklama olmamıştı. Bunu özellikle dinleyicilerin dikkatine sunmak isterim. Bu açıklamalar kamuoyuna yansıdıktan sonra hemen hazırlılarımıza başladık. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.