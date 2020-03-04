CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 24 TV'ye telefonla bağlanarak, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'un skandal ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkoç'un çirkin ifadeleri için 'zaman ayarlı sabotaj' değerlendirmesinde bulunan Çelik, 'Cumhurbaşkanı milletimizin kırmızı çizgisidir' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Üzücü bir tablo. Özellikle emekli bir general tarafından yüce Meclis'in yasa yapma iradesine yönelik bir saldırı gerçekleşip CHP'nin de destek verdikten sonra sırasıyla Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı makamına ve TSK'ya sistematik bir saldırı var. Türk ordusu Libya'da olağanüstü görevdeyken en önemli hususlardan biri milletimizin verdiği destektir. Hem oradaki askerlerimizin moralini yüksek tutmak bakımından hem de dünyaya verdiğimiz mesaj bakımından son derece kıymetlidir. Bu destekte herhangi bir eksiklik yoktur. Siyaset alanında mümkün olduğu kadar bu destek ortadadır fakat CHP tarafından sistematik bir saldırı olduğunu görüyorum. Gelinen noktada kritik askeri operasyonlarımız devam ederken, sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşmek için yola çıkacakken ortaya konulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kesinlikle bir tesadüf değildir.