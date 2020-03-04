CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETİ SONRASI YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verilirken, gerginlik devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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