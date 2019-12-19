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19 Aralık 2019 Perşembe 10:22:21 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:13:14

CHP'li Engin Altay Libya ile yapılan anlaşmaya, HDP ve İYİ Parti'yle birlikte red oyu verdiklerini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Komisyonu'nda CHP, İyi Parti ve HDP, Libya ile yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdik." dedi. CIA casusu Hafter'i öven Altay, "Trablus yönetimi cihatçı bir yönetim, Tobruk yönetimi daha makul, seküler bir yönetim" dedi. ABD, Avrupa Birliği ve işgalci İsrail'in de Türkiye'nin kendi kara sularındaki "milli menfaatlerini ve haklarını" silah gücüyle korumasından rahatsız olduğu biliniyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis'te düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki hesapların yeniden yapılacağını, kartların yeniden karılacağını belirten Altay, Türkiye ve Yunanistan arasında yeni sorun alanlarının ortaya çıkacağını öne sürdü.

"HDP VE İYİ PARTİ'YLE BERABER LİBYA MUTABAKATINA RED VERDİK"

Dışişleri Komisyonunda kabul edilen Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne partisinin yanı sıra İYİ Parti ve HDP'nin ret oyu verdiğini anımsatan Altay, anlaşmanın üçüncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "misafir personel" tanımı için Türkçe metinde yer alan sivil şahıslar ifadesinin, İngilizce metinde yer almadığını kaydetti.

CIA CASUSUNU ÖVDÜ!

Altay'ın konuşmasındaki en can alıcı kısım ise, "Trablus yönetimi cihatçı eğilimli bir yönetim. Tobruk yönetimi daha makul, seküler bir yönetim" sözleriydi. CHP'li Altay, ABD'de hiçbir geliri olmadan onlarca yıl yaşayan Hafter'in yönettiği Tobruk yönetimini övmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Hafter'in CIA ile irtibatlı olduğu ve kendisine yapılan silah desteğinin tamamen Batı ve körfez ülkelerinden geldiği biliniyor.

ABD, AB, İSRAİL NE DİYORSA, CHP DE ONU SÖYLÜYOR!

Türkiye'nin bu anlaşmayla bir kaos ortamına gireceğini savunan Altay, iki ordu, iki hükümet ve iki merkezin bulunduğu Libya'da, birçok ülkenin de dahil olduğu bir iç savaş yaşandığına işaret etti.

BİR CÜMLEDE ONLARCA YALAN!

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye'nin bu anlaşmayla, Libya'daki sözde azınlık hükümetiyle "iş tutacağını" ileri sürerek, "AK Parti, Trablus Yönetimi'ni siyasi dış politika angajmanlarımıza göre değil ideolojik bir yaklaşımla destekliyor. Türkiye, Libya'daki iç savaşın bir tarafı olursa, Doğu Akdeniz'de çabaladığımız, çok az da olsa kalan hak ve menfaatlerimizi sıfırlamış oluruz. Türkiye'nin bu iç savaşa müdahil olmak suretiyle Libya'dan kazanabileceği hiçbir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

OSMANLI SUBAYI MUSTAFA KEMAL'İN TRABLUS'TA ÇARPIŞTIĞINI UNUTTU!

Türkiye'nin söz konusu anlaşmayla Doğu Akdeniz'de bir çatışma kapısı araladığını ileri süren Altay, Mehmetçiğin Kuzey Afrika çöllerinde lejyoner olarak kullanılmasına karşı olduklarını, bu şekilde Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel geleceğini savundu.

 

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