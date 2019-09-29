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29 Eylül 2019 Pazar 12:29:28 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 13:05:37

CHP'li Efeler belediyesi Norveç'ten getirttiği ressamlara parasını vermedi: Para ödemeye gelince...

Norveç'te yaşayan ressam Eser Afacan (66) ve çalışma arkadaşı ressam Hakan Yaşar (43), geleceğin ressamlarını yetiştirmeleri için Efeler Belediyesi'nce Aydın'a davet edildi. İki ressamın eserlerinin yer aldığı bir sergi de açan belediye, iddiaya göre, eserlerin 'aşırı çıplaklık içerdiği'ni gerekçe göstererek, iki ressamla çalışmaktan vazgeçti.

Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan ve aşçılığı bıraktıktan sonra resim sanatıyla ilgilenen Hakan Yaşar, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın isteği üzerine, resim dersleri vermek ve öğrenci yetiştirmek için Haziran ayında Aydın'da kurs açtı. Her yaştan insanın katılabildiği kurs, ücretsiz olacak ve 1 yıl boyunca devam edecekti. Açılan kursta her dönemde 20 öğrenciye ders verilecek ve masrafları Efeler Belediyesi tarafından karşılanacaktı. Temmuz ve ağustos aylarında kurslar yapıldı. İlk ayın masrafı olan 20 bin TL'nin elden ödendiğini öne süren ressamlar, ikinci ödeme günü geldiğinde, iddiaya göre, çalışmaları 'aşırı çıplaklık' içerdiği gerekçesiyle geri çevrildi. Ödeme alamayan ressamlara, artık kendileriyle çalışılmayacağı iletildi.

"BELEDİYENİN YAPAMADIĞINI BİZ YAPACAĞIZ"

Ressam Eser Afacan, 6 ay önce, Efeler Belediyesi'nden arandığını ve ilçeye davet edildiğini belirterek, şunları söyledi;

Görüşme yaptığımız Belediye Başkanı'nın da büyük ısrarı üzerine, sözler vererek, bizim buraya gelmemizi sağladılar. 4 aydan beri Efeler'deyiz ve bizi buraya getirenler sürekli sorun çıkarıyor. Biz buraya karşılıksız geldik. Sadece kursa gelen öğrencilerin masraflarını ödeme sözü verdiler. 20 öğrenci olacaktı. Bunlar için her ay 20 bin lira ödenecekti. Birinci ödemeden sonra bizi sürekli aşağılamaya başladılar. Kursu 2 hafta önce sonlandırdılar. Gitmemiz için bize baskı yapanlar oldu. Biz gitmiyoruz, buradayız. Hatta geriye dönmemeye karar verdik. Mademki bu belediye 20 kursiyer yetiştirme sözü verdi. Biz bu masrafları kendimiz karşılayacağız. Belediyenin yapamadığını biz yapacağız. Burada okul açacağız ve kalmaya karar verdik dedi.

"PARA ÖDEMEYE GELİNCE PORNOCU OLDUK"

Nü eserler de yaptıklarını ifade eden Afacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Baştan bizim nasıl resim yaptığımızı biliyorlardı. Türkiye'de nü resim yapmayan sanatçı varsa, neden onları çağırmadılar. Bizim ne yaptığımızı biliyorlardı ve Norveç'ten getirttiler. Bizim resimlerimizden sergi açtılar. 'Uluslararası sanatçı getirdik' diye gazetelere reklam verdiler. Belediye Başkanı eşiyle birlikte resimleri bana tek tek anlattırdı. Bizim harika çocuklar olduğumuzu söylediler. O zaman hiçbir sorun yoktu. Para ödeme günü geldiği zaman böyle oldu. Biz uluslararası ressamız zaten. Bizim için nü resim sanattır. Bunlar birden yaptığımız resimlere 'porno resim' dediler. 4 aydır değildik, para ödeme günü mü olduk. Ben İstanbul'da, Ankara'da sergi açtım, uluslararası sergilere de katıldım. 100'den fazla sergi açtım dedi.

Diğer ressam Hakan Yaşar ise yaptığı çalışmalardan örnek vererek, Gördüğünüz resim kadın ve tanrı. Burada kadın, erkekleri tanrıya şikayet ediyor. Erkekler de utanç içindeler. Bu resim 1,5 ay önce Japonya'da yapılan yarışmada, 3 bin 553 resim arasında onur ödülüne layık görüldü. Japonya'da ödül aldı. Verilen sözler yerine gelmedi. Davet edenler bizi ortada bıraktı dedi.

Öte yandan konuyla ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı.

DHA

  • MAGAZİN
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  • YAŞAM
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