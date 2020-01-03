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03 Ocak 2020 Cuma 13:58:21 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 14:35:10

CHP'li Düziçi Belediyesi'nden ilçeye 'ayak bastı' parası! Şoförler isyan etti, uygulama durduruldu

CHP’li Düziçi Belediyesi vatandaşı isyan ettiren bir uygulamaya imza attı. İlçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar ve taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında ücret alıyorlardı. Vatandaşın yoğun tepkisi sonrası uygulama durduruldu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Alınan meclis kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

BU UYGULAMA KALDIRILSIN

İHA'nın haberine göre bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

UYGULAMA DURDURULDU

Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.

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