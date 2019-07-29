CHP'li Belediyelere neler oluyor!

İzmir'in yerel medyası Ege Medyası'nın aktardığına göre, İzmir'in Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ın, eski başkan Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alarak yerine amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar'ı getirdiği belirtildi. Nuriye Kayalar'ın, aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldığı da aktarıldı.

Ayrıca CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir de, Park Bahçeler Müdürü oldu. CHP Mendres İlçe Başkanının da Belediye şirketinin başına getirildiği iddia edildi.

Ajans Adana'nın haberine göre, 5 yıldır bu görevi yürüten Betül Yamanyılmaz ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü emrine atandı.

Akay'ın bu atamasının ardından CHP içinde ciddi tepkilerin yükseldiği belirtiliyor.

SEKRETER OLDU

İzmir'in Selçuk Belediyesi'nde de tartışma yaratan bir gelişme yaşandı.

CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu'nun, Selçuk Belediyesi'ne sekreter olduğu belirtildi.

SON OLAY TORBALI...

İzmir’in Torbalı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un bugün yaptığı son atama da büyük tepki çekmişti.

Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı olarak atamıştı.

İsmail Uygur, daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, yazılı bir açıklama yapmıştı. İsmail Uygur, yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, belediye başkanları ile kampta buluşmuş ve önemli mesajlar vermişti. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, belediyede siyaset yapanların da kapının önüne konulmasını istemişti. İşe alımlarla ilgili de net ifadeler kullanan CHP lideri, “Falan milletvekili telefon etti, onun akrabasıymış, hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan olarak söylüyorum, Genel Başkanın akrabası olsa bile hiç dinleyemeyeceksiniz. Liyakat çok önemli… Partizanca atamalardan uzaklaşın. İşi ehline vereceksiniz. Uzun bir Adalet Yürüyüşü yaptık, Mısır’daki sağır sultan duydu yürüyüşümüzü. Adaletle yöneteceksiniz. Belediye çalışanlarının özlük haklarına sahip çıkacaksınız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız. Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz ki, size oy vermeyenler bile size saygı duysun” diye konuşmuştu.