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01 Ağustos 2019 Perşembe 20:15:44 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:49:48

CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur işçileri kovdu 1.3 milyonluk makam aracı aldı

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor. Uygur, tasarruf gerekçesiyle 425 işçinin görevine son verdi. Ancak Başkan Uygur, makam aracını beğenmedi ve 1 milyon 300 bin liraya yeni bir lüks makam aracı satın aldı.

A Haber'den alınan bilgilere göre, İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un 1.3 milyonluk makam aracı aldığı belirtildi. Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atayan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'la ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. 425 işçiyi ‘tasarruf’ bahanesiyle kovan Uygur, 150 bin liralık makam aracını beğenmeyip, yaklaşık 1.5 milyon liraya son model makam aracı aldırdı.

Olayın duyulması üzerine aracı sakladığı öğrenilen Uygur'un, bir yandan tasarruf diyerek asgari ücretli işçileri kapıya koyarken, diğer yandan kendine 1.3 milyon liralık lüks makam aracı alması, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumlarına neden oldu.

SKANDAL BAŞKANIN LÜKS TUTKUSU

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor. Göreve başlamasının ardından Uygur, tasarruf bahanesiyle 425 işçinin görevine son verdi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Efe’yi müdür yardımcısı kadrosuyla 7 bin lira maaşla işe aldı. Uygur, 7 yıllık özel şoförü Ali Yakupoğlu'nu da süper yetkiyle başkan yardımcısı yaptı. Skandallara doymayan CHP’li Başkan Uygur, belediyenin 150 bin lira değerindeki Volvo S80 marka makam aracını da beğenmedi.

Uygur'un, onun yerine belediyeye 1. 3 milyon lira değerinde 2018 model BMW 7.30 marka lüks makam aracı aldığı ortaya çıktı.

425 İŞÇİYİ MAKAM ARACINA DEĞİŞTİ

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un dosyası oldukça kabarık. Yani işçi kıyımın en fazla olduğu yer İzmir'in  Torbalı Belediye'sinde gerçekleşti. Şuana kadar 425 işçiyi bayram öncesi işten çıkardı. İşten çıkardığı kişiler arasında emekliliğine 2 yada 3 gün kalanlarda var. Bunun yanı sıra engelliler var.  Henüz 16 günlük bebeği olanlar var. Ama kimsenin gözünün yaşına bakmadı ve işten çıkamrdı. Yine bildiği üzere oğlunu genel müdür yardımcı olarak atadı. Onun dışında şöfürün genel başkan yardımcı yaptı. Göreve gelir gelmez Ömer Halis Demir gibi bir kahramanın resimlerini indirdi. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehditler etti ki bununla ilgili devam eden iki soruşturma var. Biri valilik tarafından daha mazbatasını almadan belediye başkan makamını işgal etme suçlaması hakkında devam eden bir soruşturma var. Bir diğer soruşturma ise Cumhurbaşkanı'na tehdit ve hakaretten içişleri bakanlığı tarafından açılmış bir soruşturma yer almakta. Biraz daha geriye gidecek olursak görevi kötüye kullanmaktan bildiğiniz üzere hapis cezasına çarptırılmıştı.

425 işçiyi ‘tasarruf’ bahanesiyle kovan Uygur, 150 bin liralık makam aracını beğenmeyip, yaklaşık 1.5 milyon liraya son model makam aracı aldırdı.

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