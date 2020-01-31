CHP'li Başkan'ın 'Dindar nesil istemiyoruz' sözü partiyi karıştırdı
CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un "Dindar nesil istemiyoruz" sözleri partiyi karıştırdı. CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül olaya tepki göstererek, "En kısa zamanda Başkan Torun'un kamuoyu vicdanını rahatlatmasını bekliyoruz" dedi.
CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un "Dindar nesil istemiyoruz" sözleri partiyi karıştırdı.
Kemal Torun'un bu sözlerine CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül, tepki gösterdi.
'BU SÖZLERİN ARKASINDA DURMUYORUZ'
Göktaş, "Başkan Torun´un `dindar nesil istemiyoruz´ söylemi bizim arkasında duracağımız bir söylem değil. Tabi biz burada niyet de okuyamayız. En kısa zamanda Başkan Torun´un kamuoyu vicdanını rahatlatmasını bekliyoruz." dedi.
'BAŞKAN BU SÖZLERİYLE BİZİ ZAN ALTINA BIRAKAMAZ'
Birgül de şunları söyledi:
Kemal Torun´un da kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde ya bir basın açıklaması yapması gerekiyor ya da bulunduğu görevi terk etmesi gerekiyor. Çünkü bu söylediği cümle bütün CHP´li herkesi ilgilendiriyor. Torun, bu sözleriyle bizleri zan altında bırakamaz. Biz bu söylemi asla desteklemediğimiz gibi Torun´un arkasında durmayacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz.
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