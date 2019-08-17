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17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:09:02

CHP'li başkandan işçi kıyımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi İBB Başkanı İmamoğlu da işçilere verdiği sözü tutmadı. İmamoğlu, İBB çalışanlarına yönelik karalama kampanyasına karşı, binlerce işçinin sesi olan ve özgürce düşüncesini ifade eden trafik uzmanı Kazanasmaz’ı kapının önüne koydu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden önce yaptıkları açıklamalarda, haksız yere kimsenin işine son verilmeyeceğinin sözünü vermişti. CHP’li belediye başkanları, göreve gelir gelmez çeşitli bahanelerle işçi kıyımına başladı. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce emekçi kapının önüne konuldu. 

EMEKÇİLERİN SESİ OLDU 

İşçiler ve aileleri, iki bayramı da ceplerinde para olmadan geçirdi. 23 Haziran’dan önce diğer CHP’li başkanlar gibi “kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını” açıklayan Ekrem İmamoğlu, İBB’de işçi kıyımına başladı. Seçim sürecinde başta İmamoğlu olmak üzere CHP’liler İBB çalışanlarına yönelik iftira kampanyası başlattı. İftiraların ardı arkası kesilmeyince emekçiler, basın açıklaması yapmak zorunda kaldı. Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan çalışanlar, yaşananlara tepki gösterdi. İmamoğlu ve CHP’liler tarafından hedef gösterilmeleri isyan eden emekçiler, ‘Bizi siyasete alet etmeyin’ diye haykırdı. Başlatılan karalama kampanyasıyla zan altında bırakıldıklarını belirten işçiler adına açıklamayı, İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz tüm Türkiye’ye duyurdu. Trafik uzmanı Murat Kazanasmaz, haksız bir şekilde eleştirilen binlerce işçinin sesi oldu. 

BİRİKİMİ GÖZARDI EDİLDİ 

CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, hazırlanan ortak bildiriyi okuyarak emekçilerin haklı isyanının sesi olan Kazanasmaz'ı, hedef tahtasına oturttu. Binlerce çalışan gibi özgürce düşüncesini ifade eden Kazanasmaz, metni okuduğu gerekçesiyle işten kovuldu. 23 yıldır İBB ve İstanbullulara hizmet eden trafik uzmanının, emeklerinin hepsi bir anda hiçe sayıldı. Yılların birikimini elinin tersiyle iten İmamoğlu tarafından Kazansmaz kapının önüne konuldu.   

ÇALIŞANLARI HEDEF GÖSTERMEYİN

İmamoğlu ve ekibinin akıl almaz iftiralarına yönelik İBB çalışanlarının sesi olan Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın, açıklamalarında kullandığı ifadelerde ne CHP ne de İmamoğlu hedef alınmıştı. Kazanasmaz’ın ekmeğinden olduğu sözleri ise şöyle: “Biz İstanbul için varız. Kutsal görevimizi gece gündüz demeden azimle sürdürüyoruz. Fakat bu süreçte emeğimizin yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek gördük. Bazı faaliyetler çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce çalışan söylemlerin aksine hedef gösterilmektedir. “

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