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22 Ocak 2020 Çarşamba 07:39:40 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 07:50:08

CHP'li Başkan Fatma Hürriyet Kaplan'dan kadın işçi kıyımı!

Yerel seçimlerle göreve gelen CHP’li başkanların her gün bir yeni skandalı ortaya çıkıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, 2020’ye işçi kıyımıyla başladı. İşten çıkartılan 26 işçinin 15’ini ise kadın personel oluşturdu. Halbuki CHP, her defasında kendilerini kadın hakları savunucusu olarak tanıtıyordu.

İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan 2020’ye işçi kıyımıyla başladı. İşten çıkartılan 26 işçinin 15’ini ise kadın personel oluşturdu.

CHP’li kadın başkan tarafından işten çıkartılan 7 aylık hamile Semra Togay, Zeynep Akı ve Fatma Aydınoğlu yaşadıklarını anlattı.

Fatma Aydınoğlu

TEK DERDİMİZ EKMEKTİ

2014 yılında basın danışmanı olarak göreve başladığını söyleyen Togay, “5 yıl boyunca var gücümüzle çalıştık. Bizim tek derdimiz ekmekti ve ekmeğimizi kaybetmemek için çalışmaya devam ettik” dedi. Hamileliğinin 28. haftasında sağlık problemleri nedeniyle rapor aldığını söyleyen Togay, “Raporlu olduğum dönemde iş akdimin feshedildiğini elime ulaşan bir tebligatla öğrendim. Yaşadığım üzüntüden dolayı çocuğumun başına bir şey gelmesinden korktum. Mart’ın 15’inde doğumum var ve şu anda psikolojik olarak zor bir durumdayım” diye konuştu.

DEFALARCA SÖYLEDİ AMA!

Fatma Aydınoğlu da CHP'li başkan tarafından mağdur edilen personeller arasında yer alıyor. 2015 yılından bu yana İzmit Belediyesi'nde görev aldığını belirten Aydoğdu, şöyle devam etti: "Seçimden sonraki dönemde sözleşmelerin yenilenmeyeceği söyleniyordu. Yerel seçimler öncesinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağı Başkan Kaplan tarafından defalarca kez söylendi."

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTIK

"Ancak, yönetimin değişmesinin ardından sözleşmeli personeller işten çıkartılmaya başlandı. 9 ay boyunca partizanlıkla suçlandık. Ne partizanlık yaptık ne de işimize ihanet ettik. Ancak yine de işten çıkarıldık. Bizde diğer işten çıkartılan kadın arkadaşlarımız gibi hukuk mücadelemizi başlattık."

BİZİM BAŞARIMIZLA ALMANYA'YA GİTTİ!

İşten çıkartılan Zeynep Akı, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde organizasyon yetkilisi ve çocuk çalışmaları sorumlusu olarak görev alıyordum. Çocuk işçiliğine ilişkin çeşitli çalışmalar yürüttük. UNICEF ortaklığında proje koordinatörlüğü yaptım. Bu esnada belediyemize 80 bin dolar hibe kazandırdık. Yine 2020 yılında kullanılmak üzere UNICEF'den 95 bin dolar daha hibe aldık. Çocuk işçiliği kapsamında yürüttüğümüz çalışma o kadar çok ses getirdi ki Başkan Kaplan, Türkiye'den tek yetkili olarak UNICEF ile birlikte Almanya'da belediyemizi temsil etti" dedi.

(Yenişafak)

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