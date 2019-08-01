CHP'li başkan dolandırıcılıktan hapiste
'Kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çulha tutuklandı.
CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı 3 Aralık 2018 tarihinden beri yürüten Süleyman Çulha'ya, 2012 yılında işlediği iddia edilen 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine, Çulha hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine 29 Temmuz'da Aydın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çulha, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Süleyman Çulha, tutuklanıp Söke Cezaevi'ne gönderildi.
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