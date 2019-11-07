CHP'li Ağbaba teröristle kol kola

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, PKK/YPG’li teröristleri sınırdan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda büyük başarı kazanıldı. Resulayn ve Tel Abyad’ı işgal eden teröristlerden yüzlercesi etkisiz hale getirilerek, bölge barışa ve huzura kavuşturuldu.

Bu teröristlerden biri de 'Ceren Güneş' kod adlı Özge Aydın’dı. Resulayn'da önceki gün, el yapımı patlayıcı hazırlarken fark edilen kadın terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

MİSAFİR OLARAK SOKTU

Türk askerine tuzak kurarken öldürülen ve 600 bin TL ödülle turuncu listede aranan teröristin kimliği belli olunca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla irtibatı da deşifre oldu. Büyük skandal, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ağbaba, 3 Aralık 2012’de terörist Özge Aydın’ı misafiri olarak Meclis'e soktu. Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan tıp fakültesi öğrencilerine destek için kamera karşısına geçerken, yanlarına Özge Aydın’ı da aldı.

KANDİL’DE BOMBA EĞİTİMİ

Ağbaba o gün yaptığı konuşmada, “Silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanan bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak” ifadelerini kullanmıştı. Ağbaba ve Demir, basın açıklaması sırasında kadın teröriste de propaganda yaptırdı. Bu şovdan kısa süre sonra Özge Aydın, terör örgütü PKK’ya katıldı. Kandil’de bomba eğitim alan terörist, buradan Suriye’ye geçerek PKK’nın Suriye kolu YPG’de çatışmalara katıldı.

Ağbaba’nın Meclis’te açıklama yaptırdığı YPG’li Özge Aydın, önceki gün Resulayn’da etkisiz hale getirildi.

AĞBABA'YA TEPKİ YAĞDI

İnsan hakları kılıfı adı altında FETÖ ve PKK’ya destek veren Ağbaba’ya, kadın teröriste Meclis’te propaganda yaptırdığı için büyük tepki yağdı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, adeta terör örgütlerinin Meclis’teki temsilciliğini üstlenen CHP'li Veli Ağbaba hakkında savcıları göreve çağırdı.