CHP'li Ağbaba teröristle kol kola

  • Bist 100
    101144
  • Dolar
    5,7497
  • Euro
    6,3686
  • Altın
    275,7850
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan etti Başkan Erdoğan, 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan etti
BM: Hafter göçmen kampını yabancı savaş uçaklarıyla vurmuş olabilir BM: Hafter göçmen kampını yabancı savaş uçaklarıyla vurmuş olabilir
İzmir'de alüminyum imalathanesinde yangın İzmir'de alüminyum imalathanesinde yangın
Kolombiya'da çocukların öldüğü bombardıman Savunma Bakanının istifasını getirdi Kolombiya'da çocukların öldüğü bombardıman Savunma Bakanının istifasını getirdi
Katar Savunma Bakanı ABD'li yetkililerle bir araya geldi Katar Savunma Bakanı ABD'li yetkililerle bir araya geldi
Kamboçyalı muhalif lider Mu Sochua, Malezya'da tutuklandı Kamboçyalı muhalif lider Mu Sochua, Malezya'da tutuklandı
Başkan Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı Başkan Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Trump: Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar o zaman Netanyahu ödesin Trump: Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar o zaman Netanyahu ödesin
Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Bekçi kazada annesi ölen küçük kuzuyu kucağına alarak teselli etti Bekçi kazada annesi ölen küçük kuzuyu kucağına alarak teselli etti
Çin'den yola çıkan yük treni Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçti Çin'den yola çıkan yük treni Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçti
Fatih Terim: Taraftarımız için üzgünüz Fatih Terim: Taraftarımız için üzgünüz
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar
Anneden kask takmayan oğluna 'polise yakalatmalı' doğum günü sürprizi Anneden kask takmayan oğluna 'polise yakalatmalı' doğum günü sürprizi
Bilim insanları, kanserin yayılmasını durdurmanın yolunu buldu Bilim insanları, kanserin yayılmasını durdurmanın yolunu buldu
Trump'tan Beyaz Saray'da Nil'deki baraj krizi görüşmeleri Trump'tan Beyaz Saray'da Nil'deki baraj krizi görüşmeleri
Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi küresel bir güç haline gelmiş Türkiye'nin bütçesidir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi küresel bir güç haline gelmiş Türkiye'nin bütçesidir
'Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı' 'Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı'
Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı
Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm
Başarıları taçlandı Başarıları taçlandı
"Kızımın yüzü gözükmesin" "Kızımın yüzü gözükmesin"
Usta oyuncu hastanede Usta oyuncu hastanede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 08:02:10

CHP'li Ağbaba teröristle kol kola

Mehmetçik'in Resulayn'da etkisiz hale getirdiği PKK/YPG'li kadın teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın himayesinde Meclis'e girip eylem yaptığı ortaya çıktı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, PKK/YPG’li teröristleri sınırdan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda büyük başarı kazanıldı. Resulayn ve Tel Abyad’ı işgal eden teröristlerden yüzlercesi etkisiz hale getirilerek, bölge barışa ve huzura kavuşturuldu. 

Bu teröristlerden biri de 'Ceren Güneş' kod adlı Özge Aydın’dı. Resulayn'da önceki gün, el yapımı patlayıcı hazırlarken fark edilen kadın terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. 

MİSAFİR OLARAK SOKTU 

Türk askerine tuzak kurarken öldürülen ve 600 bin TL ödülle turuncu listede aranan teröristin kimliği belli olunca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla irtibatı da deşifre oldu. Büyük skandal, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ağbaba, 3 Aralık 2012’de terörist Özge Aydın’ı misafiri olarak Meclis'e soktu. Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan tıp fakültesi öğrencilerine destek için kamera karşısına geçerken, yanlarına Özge Aydın’ı da aldı. 

KANDİL’DE BOMBA EĞİTİMİ 

Ağbaba o gün yaptığı konuşmada, “Silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanan bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak” ifadelerini kullanmıştı. Ağbaba ve Demir, basın açıklaması sırasında kadın teröriste de propaganda yaptırdı. Bu şovdan kısa süre sonra Özge Aydın, terör örgütü PKK’ya katıldı. Kandil’de bomba eğitim alan terörist, buradan Suriye’ye geçerek PKK’nın Suriye kolu YPG’de çatışmalara katıldı.

Ağbaba’nın Meclis’te açıklama yaptırdığı YPG’li Özge Aydın, önceki gün Resulayn’da etkisiz hale getirildi.  

AĞBABA'YA TEPKİ YAĞDI

İnsan hakları kılıfı adı altında FETÖ ve PKK’ya destek veren Ağbaba’ya, kadın teröriste Meclis’te propaganda yaptırdığı için büyük tepki yağdı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, adeta terör örgütlerinin Meclis’teki temsilciliğini üstlenen CHP'li Veli Ağbaba hakkında savcıları göreve çağırdı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ