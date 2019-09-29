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29 Eylül 2019 Pazar 09:12:20 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 10:06:27

CHP'den ESED ve YPG'ye destek toplantısı

CHP'nin 'Suriye'de Barışa Açılan Kapı' adıyla İstanbul'da düzenlediği konferansa, Suriyeli muhalifler davet edilemedi. Teröristlerin 'barıi gücü' ilan edildiği toplantıda, YPG destekçileri konuşturuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'da düzenlediği 'Uluslararası Suriye Konferansı', tarihi skandallara sahne oldu. Konferasta terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yakınlığıyla bilinen Amerikalı Amy Austin Holmes, konuşmacılar arasında yer aldı. Eli kanlı teröristlerle çekilen onlarca fotoğrafı olan Holmes'ı 'Suriye halkının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor' diyerek 'Suriye'nin savunucusu' gibi lanse etti.

MUHALİFLER DAVET EDİLMEDİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran konferansta konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı, meşruluğu olan bütün aktörlerle, tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız." demesine rağmen eli kanlı diktatör Esed ve onu destekleyen güçlere karşı savaşan muhaliflerden bir kişiyi bile konferansa davet etmedi. CHP'nin sözde Suriye sorununa çözüm bulmak için düznelediği konferansta, katil Esed'in temsilcilerine ve Suriye^deki kanlı katliamlara destek veren isimlere kapılar sonuna kadar açıldı. Bu kişiler el üstünde tutuldu. 

YPG İLE GÖRÜŞELİM

Kılıçdaroğlu yaptığı skandal konuşmada, 'Esed yanlısı toplantının ruhuba uygun,' açıklamalarda bulundu. CHP lideri, 'Esed'cilerin karşısında Türkiye'nin kararlı ve etkili dış politikasını, '90 yıllık dış politika kısa bir süre içinde perişan edildi ve bütün birikimler çöp sepetine atıldı' sözleriyle kötüledi. Türkiye'nin, katil Esed yönetimi ve 'meşru aktörler' olarak tanımladığı terör örgütü PKK/YPG ile görüşmesini talep eden Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'in Suriye'den çekilmesini istedi. 

ABD'NİN SÖZCÜSÜ KESİLDİ

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin bağımsız politikalar izlemesinden duyduğu rahatsızlığı açık açık itiraf etti. Washington'un Suriye'de kurulacak güvenli bölgeye 'olum bakmadığını' söyleyen Çeviköz, 'Türkiye eğer kendi görüşlerinde ısrar etmeseydi, Suriye'de durum böyle olmazdı.' diye konuştu. Çeviköz, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünyaya anlattığı, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge planını da 'hukuksuz' diyerek kötüledi. Ünal Çeviköz, PKK/PYD'li teröristlerden temizlenecek bölgeye bir milyon Suriyeli sığınmacının yerleştirilmesini sağlayacak planıni, 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geleceğini' savundu. 

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