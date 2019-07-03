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03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba

CHP'den tam gaz işçi kıyımı

Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden önce verdiği namus sözüne rağmen CHP’li belediyelerde emekçiler kapının önüne konuluyor. 1750 kişinin ekmeğiyle oynayan Adana'nın CHP'li Başkanı Karalar, toplu işten çıkarmalara başladı.

CHP’li ve PKK’nın siyasi kolu HDP’li belediyeler 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri’nden önce verdikleri sözleri unuttu. Belediyelerde baskılar her geçen gün artarken işçi kıyımları aralıksız devam ediyor. Ramazan ayı ve bayramında kapının önüne konulan emekçilerin çilesi Kurban Bayramı’nda da devam edecek gibi görünüyor. 

EMEKÇİLERİ FİŞLEDİLER

CHP’li belediyelerden tek bir kişinin bile çıkarılmayacağına dair namus sözü veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir işçinin falan partidenmiş, falan ildenmiş ya da falan kişiymiş diye işine son vermeyeceğiz. Hangi partiden olursa olsun, yeter ki çalışsın, hiç kimsenin aşıyla işiyle ekmeğiyle oynamayız. Herkesin işi, herkesin aşı olsun. Herkesin evinde huzur, herkesin evinde bereket olsun” ifadelerini kullanmıştı. Noter tasdikli belgeyle kimsenin işine son vermeyeceğini açıklayan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Gürcan, apar topar işçi kıyımına başladı. CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara tepki olarak emekçiler, Bolu'dan Ankara’ya 11 gün yürüyerek, CHP Genel Merkezi’nin önünde dev protesto gösterisi düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun kimsenin işten çıkarılmayacağına yönelik ‘namus sözü’ verdiğini hatırlatan binlerce işçi, CHP binasına siyah çelenk bıraktı. Yaşananlara rağmen Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP’liler sessizliğe gömüldü. Ancak İstanbul’daki seçimlerin ardından belediyelerdeki işçi kıyımı tam gaz devam ediyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan Bayramı öncesi ilgili birimlere gönderdiği “1750 işçiyi işten atalım” talimatı devreye sokuldu. Adana’da temmuz ayı itibarıyla işten çıkarmalar başladı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) çalışan 302 işçinin iş akitleri feshedildi. İşten çıkarmalar bazı çalışanlara yazılı tebliğ edilirken, bazıları e-devlete girdiklerinde bilgi sahibi oldu. Toplu işten çıkarmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 

TASARRUF BAHANESİ 

İşçi kıyımı yapan CHP ve HDP’li belediyeler tepkiler karşısında kendilerini skandal bir şekilde savunmaya kalkıştı.  “Çalışmadan para alıyorlar” yalanına sarılan belediyeler, acımasız kıyımı haklı göstermeye çalıştı. Yüzlerce işten çıkarmaya rağmen 'Bankamatik memuru' iddialarını kanıtlayacak bir belge ortaya konulamadı. Baltayı taşa vuran yönetimler bunun üzerine 'tasarruf' bahanesine sarıldı. İşten çıkarmaların yaşandığı il ve ilçelerde vatandaşlar, neler yaşandığını net bir şekilde görüyor. Çıkarılanların yerlerine CHP’li ve HDP’liler işe alınıyor. Sırf partizanlık için binlerce kişinin ve ailesinin ekmeğiyle oynanarak, yandaşlara yer açılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BİLE ENGELLENDİ

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın İşKanunu’nun 29'uncu maddesinden dolayı işten çıkardığı emekçiler, işsizlikmaaşından da faydalanamayacak. SGK çıkışında 29 numaralı kod, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih” anlamına geliyor. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik maaşına hak kazanamıyor ayrıca işvereninden de tazminat talep edemiyor. 

BAYRAMDAN SONRA AÇLIK GREVİ

Hak-İş, işe iadelerin gerçekleşmemesi halinde, Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine gidileceğini açıkladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin hemen ardından CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerde, üyelerine yönelik baskı olduğunu açıkladı. Dün itibarıyla 115 işyerinde konfederasyonlarına bağlı sendikalardan 16 bin 585 kişinin istifa ettirildiğini bildiren Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerdeki 766 arkadaşlarının da işlerini kaybettiğini açıkladı.  Arslan, “Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa, Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız” dedi.

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