Mısır'daki Süveyş Kanalı, 1869'da yapıldı. Bugünkü haliyle 1969'da deniz trafiğine açıldı. Hiç kısırlık falan da yapmadı. Aksine 15 saniyede bir bebek dünyaya gözünü açtı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Nüfus patladı!

Panama Kanalı ise 1914'te Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağladı. Deniz yolunu 15 bin Km. kısalttı. Mühendislik harikası olarak tanındı. Sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklar ortaya çıktı ama o da hiç kısırlık yapmadı.

SÜVEYŞ KANALI

AÇILDIĞI TARİH: 1869

NÜFUS: 34 MİLYON

YIL 2020 NÜFUS: 101 MİLYON

Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılan Süveyş Kanalı, yılda 4.5 milyar dolar bırakıyor.

YALAN İSTANBUL

"Kanal İstanbul sülfür dioksit çıkarır erkekleri kısır bırakır"

Muhalefet, sözde bilimsel yalanları işte böyle dinledi.

(Takvim)