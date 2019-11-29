29 Kasım 2019 Cuma 11:47:54 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 11:53:14
CHP'den İSKİ zammı savunması: İndirim yapacağız dedik, zam yapmayacağız demedik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde konuşan CHP'li üye Hayrettin Özbakır, İSKİ tarifelerinde yapılmak istenen yüzde 80'e varan zamları savundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde konuşan CHP'li üye Hayrettin Özbakır, İSKİ tarifelerinde yapılmak istenen yüzde 80'e varan zamları savundu. 'Seçimlerde 'Zam yapmayacağız' demedik' diyen Özbakır, 'Dünyanın hiçbir yerinde de belediyenin yaptığı zamların kaynağı katiyen belediye değildir' ifadelerini kullandı.
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