CHP'den bir skandal haber daha! Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla zorla istifa ettirildi

Yerel seçimler sonrası millete verilen sözleri unutan CHP'den bir skandal haber daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile AK Parti'ye destek mesajları gündeme getirilen İBB'nin iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin apar topar istifa ettirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde "hiç kimsenin işine partizanlık yapılarak son verilmeyeceğini" vaat etmiş ve sözünde duracağı mesajlarını vermişti.

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