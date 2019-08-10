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10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:26:59 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:58:47

CHP'den bir skandal haber daha! Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla zorla istifa ettirildi

31 Mart yerel seçimleri sonrası millete verdiği sözleri unutan CHP'de bir skandal daha patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin'in AK Parti’ye destek mesajları ortaya çıkınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla zorla istifa ettirildi.

Yerel seçimler sonrası millete verilen sözleri unutan CHP'den bir skandal haber daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile AK Parti'ye destek mesajları gündeme getirilen İBB'nin iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin apar topar istifa ettirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde "hiç kimsenin işine partizanlık yapılarak son verilmeyeceğini" vaat etmiş ve sözünde duracağı mesajlarını vermişti.

(Takvim)

CHP'den bir skandal haber daha! Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla zorla istifa ettirildi
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