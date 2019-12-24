CHP'de rüşvet kavgası büyüyor! İftiraya belgeli cevap

Türkiye, Ankara’da yaşanan rüşvet skandalını konuşuyor. CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün, 'TOGO Kuleleri' inşaatı imar değişikliği planı, mahkeme kararıyla iptal edilerek mühürlendi. Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) inşaatının mührünün kaldırılması karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet talep ettiğini açıkladı. Aygün, ABB Başkanı CHP’li Mansur Yavaş ve 3 belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Skandalın patlak vermesinin ardında İçişleri Bakanlığı da harekete geçerek müfettiş görevlendirmişti. Bu gelişmelerin ardından açıklamalar peş peşe geldi. İki ismin karşılıklı suçlamalarıyla Türkiye’nin gündemine oturan rüşvet kavgası, CHP’nin de altını üstüne getirdi.

HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Dün Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Aygün, rüşvetin kendisinden nasıl istendiğini belgeleriyle adım adım açıkladı. CHP’li iki isim arasında yaşanan skandalın perde arkası böylece hem gözler önüne serildi hem de yeni bir boyut kazandı. CHP’li Yavaş'ın, “Yasadışı ranta engel olduğumuz için iftira atıyor” suçlamasına ateş püsküren Aygün, hodri meydan dedi. CHP’li belediye meclis üyelerinin daveti üzerine ABB’ye görüşmeye gittiğini söyleyen Aygün, aralarında geçen skandal diyaloğu kelime kelime anlattı. Kız kardeşiyle beraber CHP grup odasına girdiklerini ve 8 meclis üyesinin orada olduğunu belirten Aygün, “Ağabey ne vereceksin dediler. Ben dedim ki, sizde hiç mi korku yok, bu nasıl bir soru? Burası dinleniyordur, benimle bu konuyu nasıl konuşursunuz dedim. Niye istiyorsunuz benden para? İstinafa müracaat edip etmemek için. Bana böyle bir teklifle gelmeyin dedim. Gerçekten şüphelendim. CHP’nin grup odası, burası dinleniyordur, siz ne kadar cesaretli adamlarsınız, ben gidiyorum dedim çıktım” dedi.

OKUL SAVUNMASINI YALANLADI

Yavaş’ın “25 milyon lira rüşvet değil okul için istendi” savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aygün, proje kapsamında valilikle yaptıkları protokol gereği, Koç kulesini bitirdiklerinde okul yaptırmak için Ankara Valiliği'ne müracaat ettiğini belirtti. Yavaş’a “25 milyon okul bedelini sen nereden buldun” diye soran Aygün, “Bir milyonluk okul yapıyorlar diyor. Bir milyon da yanlış, 25 milyon da yanlış. Bu okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. 25 milyon nereden çıktı” diye konuştu. Aygün, “Okul devam ederken mahkeme yapamazsınız diyerek durdurdu. Yargının yapamazsın dediği okulu nasıl yapayım. Ortada okul pazarlığı yok” ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ TEHDİDİ

KILIÇDAROĞLUYAVAŞ’IN ARKASINDA!

Rüşvet skandalı her geçen gün büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü. Ancak Kılıçdaroğlu, iki CHP’li ismin kavgasında safını belli etmekten çekinmedi. CHP lideri, rüşvetten şikâyet edeni değil, rüşvet istemekle suçlanan tarafı tuttu. Kendisinden 25 milyon TL rüşvet istendiğini açıklayan Aygün, hakkında CHP’den kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı.

'ERGENEKON YARGILAMAZDI'

Yavaş ise Aygün’ü FETÖ’ye finansal destek sağladığını iddia ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yavaş’ın suç duyurusuna sert tepki gösteren Aygün, “Benden rüşvet istediler diye suç duyurusunda bulunuyorum. Yavaş FETÖ’cüsün diyor. FETÖ'cü olsaydım Ergenekon'da yargılanmazdım” ifadelerini kullandı.

AYGÜN’DEN HODRİ MEYDAN! 550 MİLYONA ALIP ODTÜ'YE BAĞIŞLASIN

CHP’li Yavaş’ın “İmar usulsüzlüğüyle 950 milyon lira haksız rant elde etti” suçlamalarına meydan okuyan Aygün, ““25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım, fazladan 95 bin metrekare inşaat yapmışım ve rant sağlamışım. Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da, arsaları da, iki kuleyi de ona veriyorum. Yavaş, burayı 550 milyon liraya benden alsın” dedi. ODTÜ yerleşkesinin yurt sorunu olduğunu belirten Aygün, “Yavaş çok yardımsever madem. Alsın ODTÜ’ye bağışlasın, burayı yurt yapsın” ifadelerini kullandı.

LONRA'DA EVİ OLAN KİM?

FETÖ’cü olduğu ileri sürülen ortaklarının kendisini mahkemeye verdiğini ve arsaları almak zorunda kaldığını belirten Aygün, “Yapacak bir şey kalmayınca aldım. Parayı Vakıflar Bankası’nın ticaret mahkemesinin hesabına yatırdım. Aldığım arsa benim, ortalama 450-500 metre” dedi. İleride FETÖ’ye para veriyor iddialarının ortaya atılacağını düşünerek ödemeleri devlete teslim ettiğini vurgulayan Aygün, “Devletin kasasında şu an para. Yavaş, ‘parayı FETÖ’cülere verdi para yurtdışına kaçtı.’ Hayatımın hiçbir devresinde yurtdışına bir lira para yollamadım, yurtdışında gayrimenkul almadım. Yurtdışında kimin evi var, bir de onu araştırın bakalım” diye konuştu.

YIKILIRSA BEDELİNİ BELEDİYE ÖDEYECEK

Sinan Aygün, CHP’li Yavaş’ın mahkemenin inşaatı durdurma kararına karşı istinafa 25 milyon TL rüşvet vermediği için başvurmadığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni zarara soktuğunu açıkladı. Karara itiraz süresinin 13 Ocak’ta dolacağını belirten Aygün, “Kazanılmış haklarım var. Ne olur bunu istinafa götürün diyoruz. Yetmiyor, Yavaş'ın özel kalemine dilekçe veriyorum. Dilekçe sert bir dilekçe. Dilekçede, bu davayı ben kaybetmiyorum, ruhsatımı veren sizsiniz, çok büyük tazminat ödersiniz, büyük bedel ödersiniz, bu parayı alırım ben diyorum. Bu inşaatın yıkılması hukuken mümkün değil” diye konuştu.

79 PROJE MÜHÜRLENECEK Mİ?

Yavaş’ın elinde imar rantıyla ilgili 80 dosya bulunduğunu ve bunun bedelinin 30 katrilyon olduğunu açıkladığını hatırlatan Aygün, “Rantçı diye suçladığı 79 kişi kim? Onların projesini de mühürleyecek misin” diye sordu. O projede de okul pazarlığı olup olmadığını bilmediğini söyleyen Aygün, “Bütün Ankara’daki iş âlemi, müteahhitler, şu anda zan altında” diye konuştu. CHP’li eski vekil, “Bu 30 katrilyonu benim hesabımı yaptığın gibi 950 trilyon ranttan yaptıysan vay bu belediyenin haline. Böyle bir siyasetçi; yazık olur Ankara’ya diye düşünüyorum. Öyle bir laf attı ki ortaya, insanlar Ankara’da hangi proje mühürlenecek, hangi devasa şirket zarara sokulacak; herkes onun peşine düşmüş vaziyette” ifadelerini kullandı.