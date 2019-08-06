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06 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 09:28:57

CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi

Kılıçdaroğlu’nun partide diktatörlüğünü ilan ettiğini söyleyen eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'de yeni ve tehlikeli bir dönem başlayacak ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki sözlerine ilişkin zehir zemberek açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, “Bu dönem yeni bir uygulama başlatacağız, il kongrelerine tek isimle gideceğiz” sözlerine tepki gösteren Sav, “Bu söylemi duyunca, 'Böyle saçma şey olmaz' diyerek isyan ettim. 'Bu sözleri, CHP Genel Başkanı söylememiştir' diye düşündüm. Eğer söylemişse CHP'de yeni ve tehlikeli bir dönem başlayacak, içinden çıkılması olanaksız karmaşık bir süreç yaşanacak demektir” dedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞLADI

Sav, CHP'de antidemokratik yönetim anlayışının, 14. Olağanüstü Kurultay’da yapılan tüzük değişikliğiyle başladığını belirterek, 'Genel başkan yardımcıları ve genel sekreter parti meclisi üyeleri arasından, genel başkan tarafından seçilir' değişikliğine dikkat çekti. Eski genel sekreter, “Genel başkana ve MYK'ya sert bir şekilde karşı çıktığımı partililerimiz hatırlayacaktır. Karşı koyuşumuz üzerine bu değişiklik bir yılı aşkın bir süre uygulanmamıştır. Bence 2010 Kasım ayından sonra milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimleri’nde CHP gelenek ve kültürüne yakışmayan adayların Genel Merkez tarafından belirlenmesi dâhil sıkıntı ve sancısını çektiğimiz bir yönetim aşamasına gelinmiştir” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ KENARA İTİLDİ

Kılıçdaroğlu’na uyarılarda bulunan Sav, “Afyon'da toplantıda söylenenler, 'İl kongreleriyle ilgili anlayış ilçe kongrelerine ve hatta mahalle delege seçimlerine de yansıtılacak ve örgütü yok sayma anlayışı sürdürülecektir' diye ciddi endişe taşımaktayım. CHP tüzüğünün 2'nci maddesinde yazılı, 'Özgürlükçü, eşitlikçi hukukun üstünlüğünü' esas alan bir demokrasi anlayışı kenara itilince partimizde 'Tek adam-Tek seçici' anlayışı egemen olacaktır. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayı Milliye’nin devamı olarak kurulmuş bir partiyiz” dedi.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK

CHP’lilerin biat kültürüyle eğilmediğini belirten Sav, “Kul değil, demokratik ve özgürlükçü hukuk kurallarının uygulanması gereken CHP'nin özgür bireyleridir. Hakları her kademede sonuna kadar savunulacak. 'Tek adam-tek seçicilik' hevesleri özleyenlerin kursaklarında kalacaktır” dedi. Partililere çağrı yapan Sav, “Hep beraber devrimci ve çağdaş yolumuzda yılmadan, dirençle, inançla, kararlılıkla dışımızdaki ve içimizdeki çarpık düşüncelilerle, hak-hukuk dışı anlayışlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu yolda at süreceğiz, dizgin kasmayacağız” ifadelerini kullandı.  

 

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