CHP'de Kılıçdaroğlu diktası! Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi

Kaset kumpası ile CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Tuncay Özkan'ın CNN Türk kanalını boykot kararının ardından CHP Grup Bakanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de tabanına 3 maddelik bir çağrı yaparak CNN Türk'ü izlememeye ve sosyal mecralarda takip etmemeye davet etmişti.

NEREDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ?

Sürekli basın özgürlüğü naraları atan CHP'nin İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de 2015 yılında yaptığı açıklamada CHP'nin sözcüsü gibi yayın yapmayan gazeteleri 'Kirli olarak' göstermiş seçimi kazanmaları halinde ilk işlerinin bu gazetelere el konulacağını kaydetmişti.

KILIÇDAROĞLU DİKTASI SÜRÜYOR

CHP'nin CNN Türk'ü boykot çağrısını delen ilk isimler Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen olurken, parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla bu iki isim hakkında ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini kararlaştırdı.



