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28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53:33 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58:51

CHP'de kazan kaynıyor: Seçildin sana ulaşamıyoruz

CHP’nin yerel seçim toplantısında Ekrem İmamoğlu’na ilçe başkanları tepki göstererek; Seçildikten sonra randevu vermedi, sözlerini tutmadı. Partililere ikinci sınıf insan muamelesi gösteriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Akşam'da yer alan habere göre, CHP İstanbul İl Örgütü ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ipler gerildi. İl örgütü ve 39 ilçe başkanı seçimlerden sonra İmamoğlu’nun ‘ulaşılmaz başkan’ haline geldiğini belirtip, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan bir yerel seçim değerlendirme toplantısı düzenlemesini istedi. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla geçtiğimiz pazar günü Yenikapı’daki Avrasya Kültür Merkezi’nde il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin yer aldığı geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.  
 
İMAMOĞLU GEÇ KALDI  
 
Toplantı daha en baştan Ekrem İmamoğlu’nun geç gelmesiyle gerilimli başladı. Partililer ve Kaftancıoğlu toplantının başlaması için uzun süre İmamoğlu’nu bekledi. Sonunda salona gelen İmamoğlu hiyerarşiye göre Canan Kaftancıoğlu’ndan sonra konuşması gerekirken önce mikrofona geçip 45 dakika kürsüde kaldı. Kürsüye çıkan Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu’na “İl Başkanı bu kadar bekletilmez” diye tepki gösterince salon buz kesti. 
 
PARTİLİLERE 2. SINIF MUAMELE  
 
Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nun yanına giderek partililerin İBB’deki ekibinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu “Çalışanlarınız partililere çok kötü davranıyor. Çalışanlarınız partililerimize ikinci sınıf insan muamelesi yapamaz” dedi. Atamalardan dolayı aralarının açık olduğu bilinen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun gergin görüşmesinin ardından ilçe başkanları da İmamoğlu’nun yanına gelerek eleştirilerini sıraladı.  
 
PARTİLİLERE İŞ SÖZÜNÜ TUTMADIN 
 
Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak, İmamoğlu’na, “Bizler 31 Mart ve 24 Haziran’da sabahlara kadar çalıştık. 48 gün önce sizden randevu istedik. Bize dönüş yapılmadı. Sizi şimdi görebiliyoruz. Partililer ilçeye gelerek CV bırakıyor. Her taraftan bize baskı yapıyorlar. Muhatabımız yok. Size ulaşmak imkânsız” dedi. Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay da “Otogara personel alınmış haberimiz yok. Bir sürü insan iş bekliyor. Sözünüzü tutmadınız” dedi. Tepkiler üzerine İmamoğlu salondan erken ayrılmak zorunda kaldı.  

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