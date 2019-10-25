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25 Ekim 2019 Cuma 09:25:02 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 09:59:26

CHP'de İmamoğlu krizi gün yüzüne çıktı! Sert sözlerle eleştirdiler

Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda sert sözlerle eleştirildi. Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel, İBB bürokratlarından çoğu CEO’luktan geliyor, hepsi de İmamoğlu’nun yanında dolaşıyor, gidip sorunlarla uğraşsınlar dedi. Söz alan bir İBB meclis üyesi de, Sorunları aktarmak için randevu istedik, dönüş bile olmadı. İmamoğlu’na ulaşmak mümkün değil, sadece yanındakilerle konuşabiliyoruz diye konuştu.

CHP il yönetimi ile Genel Merkez-İmamoğlu arasındaki gerilim gün yüzüne çıktı. Meclis üyeleri İmamoğlu’na laşamadıklarını belirterek “İBB’deki bürokratların hepsi başkanla. Muhatap yok, sorunlar çözülemiyor” dedi.
 
CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısı, il yönetimi ile Genel Merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Pazar günü yapılan ve CHP’nin 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, partililer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaptığı atamalara tepki gösterdi. 
 
HEPSİ CEO GİBİ GEZİYOR
 
Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel, “İBB’nin bürokratlarının çoğu CEO’luktan geliyor. Hepsi de İmamoğlu’nun yanında geziyor. Bu arkadaşların başka işleri yok mu? İstanbul’un sorunlarıyla uğraşsınlar” dedi. Söz alan bir İBB meclis üyesi de, “İlçedeki sorunları İmamoğlu’na aktarmak için randevu istedik. Bize dönüş olmadı. Kendisine ulaşmak mümkün değil” dedi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Kerimoğlu, “Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal’ın peşine düşmeyip iyi çalışsaydınız bir iki ilçeyi daha kazanırdık. ‘Kadın aday gösterilecek’ denildi, gösterilmedi” dedi. Bunun üzerine Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün “Sizin gibi başkanlar koltuğu bırakmadığı için kadın adaylar gösterilmedi” demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.  
 
KONGEREYE TEK ADAYLA GİTMEK DOĞRU DEĞİL
 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun “Uzlaşmayı sağlamak için kongrelere tek adayla gidelim” çağrısına cevap verdi: “Ne ilçelerde ne de ilde tek adayla kongrelere gitmek doğru. Uzlaşılır, ayrı. Ama farklı yerlerden iradelerle yeni bir aday çıkmasının önüne geçmeyi doğru bulmuyorum.”
 
(Akşam)

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