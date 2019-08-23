CHP'de ikinci fotoğraf krizi Balıkesir'de yaşandı! Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin kendi fotoğrafını astırınca...

  • Bist 100
    96476.6
  • Dolar
    5,7667
  • Euro
    6,3849
  • Altın
    276,5190
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İOKBS bursluluk ücreti 2019 ne kadar? İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk ücreti 2019 ne kadar? İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatacak?
Gölgesi için dikti ama bu kadarını kimse beklemiyordu! İlk hasadında 40 bin TL kazandı Gölgesi için dikti ama bu kadarını kimse beklemiyordu! İlk hasadında 40 bin TL kazandı
Bak bakalım kim kimi süründürüyor... Eşine 'Sizi süründüreceğim' diyen kocaya Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Bak bakalım kim kimi süründürüyor... Eşine 'Sizi süründüreceğim' diyen kocaya Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Trafikte birbirine katan sürücüden ilginç açıklama: Çarpmadım öptüm Trafikte birbirine katan sürücüden ilginç açıklama: Çarpmadım öptüm
G.Saray’ın yeni transferi Nzonzi: Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım G.Saray’ın yeni transferi Nzonzi: Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım
Guatemala'da devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçları açıklandı Guatemala'da devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçları açıklandı
Okullar ne zaman açılıyor? 2019'da okullar hangi tarihte açılıyor? Okullar ne zaman açılıyor? 2019'da okullar hangi tarihte açılıyor?
Mardin'de gri listeye bir çizik daha! Mardin'de gri listeye bir çizik daha!
İtalya Serie A yeni sezona bir ilkle başlıyor İtalya Serie A yeni sezona bir ilkle başlıyor
AÖL ders seçim tarihi ne zaman? AÖL ders seçimi nasıl yapılır? AÖL ders seçim tarihi ne zaman? AÖL ders seçimi nasıl yapılır?
Emine Bulut, kızının gözü önünde eski kocası tarafından hunharca katledildi! İdam edin bu alçağı... Emine Bulut, kızının gözü önünde eski kocası tarafından hunharca katledildi! İdam edin bu alçağı...
Reyes'in yüksek maaş talebi ülkesi Meksika'da kulüplere geri adım attırdı Reyes'in yüksek maaş talebi ülkesi Meksika'da kulüplere geri adım attırdı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor
CHP'li Mansur Yavaş 47 kimsesiz çocuğu evinden alıp sokağa attı CHP'li Mansur Yavaş 47 kimsesiz çocuğu evinden alıp sokağa attı
2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sayfası 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sayfası
AEK'yı yenen Trabzonspor ve Ekuban'a, yerel gazeteler övgüler yağdırdı AEK'yı yenen Trabzonspor ve Ekuban'a, yerel gazeteler övgüler yağdırdı
CHP'de ikinci fotoğraf krizi Balıkesir'de yaşandı! Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin kendi fotoğrafını astırınca... CHP'de ikinci fotoğraf krizi Balıkesir'de yaşandı! Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin kendi fotoğrafını astırınca...
Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
17 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var 17 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
3 ismi elinden kaçıran Beşiktaş'ta hedef Okaka 3 ismi elinden kaçıran Beşiktaş'ta hedef Okaka
Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
Luiz Gustavo olmazsa F.Bahçe'nin alternatifi Fernandinho Luiz Gustavo olmazsa F.Bahçe'nin alternatifi Fernandinho
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 10:52:22 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:15:21

CHP'de ikinci fotoğraf krizi Balıkesir'de yaşandı! Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin kendi fotoğrafını astırınca...

CHP'de bir fotoğraf krizi de Balıkesir Burhaniye'de patlak verdi. TBMM'de Atatürk portresinin indirilmesi tartışmalarıyla kamuoyunda uzun süre tartışılan fotoğraf krizinin ikincisi Balıkesir Burhaniye'de yaşandı.

CHP eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden atılmasıyla sonlanan ilk fotoğraf krizinin bu seferki kahramanı Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin oldu. CHP PM ve MYK'da '12'ler Grubu' olarak adlandırılan grubun başında bulunan Bülent Tezcan'ın referansıyla Balıkesir'den milletvekili seçilen Sivas doğumlu Şahin, bayramdan önce bir fotoğrafını çerçeveletip asılması için CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na gönderdi. Burhaniyeli olup TBMM'de görev yapan eski milletvekilleri Mehmet Cavit Emir, Nurettin Sandıkçıoğlu, Nuri Bozyel, Ali Kemal Deveciler ve Ayşe Nedret Akova'nın fotoğraflarının yanına kendi fotoğrafını astıran Şahin'in bu girişimi büyük tartışma yarattı. Eşinin Burhaniyeli olmasından dolayı böyle bir girişimde bulunan Şahin'e hem CHP Balıkesir İl Örgütü hem de CHP Burhaniye İlçe Örgütü tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine CHP Burhaniye İlçe Başkanı Ergün İnce fotoğrafı indirtti.

SABAH'ın ortaya çıkardığı fotoğraf kriziyle ilgili konuşan İnce, "Yanlışlıkla oldu. Yönetim kurulunun kararıyla fotoğrafı asılı bulunduğu yerden indirdik" diyerek olayı doğruladı. Partinin il ilçe binalarında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile partinin genel başkanının fotoğraflarının bulunabileceğini belirten partililer, "Yaşayan bir milletvekilinin kendi fotoğrafını şoförü ve danışmanıyla gönderip astırması yanlış olmuştur. Doğru bulmadığımız bu girişime her partili arkadaşımız tepki gösterdi. Egosu çok yüksek. Enteresan bir kişilik. Örgüt içinde de zaman zaman yaptığı müdahalelerle tepki toplayan milletvekiliyle ilgili tespitlerimizi genel merkeze de ilettik" diye konuştu.

SAHTE RAPOR HAZIRLADI

Belediye başkanlarının belirlenmesiyle ilgili kamuoyu araştırması ve parti içi taleplerle ilgili rapor hazırlaması için Aydın'a gönderilen Şahin'in 31 Mart seçimleri öncesi hazırladığı rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulmuştu. İki dönemdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özlem Çerçioğlu aleyhine hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığı, masa başında hazırlandığı ortaya çıkan çalışma Kılıçdaroğlu'nu bir hayli öfkelendirmişti. Raporun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmasından sonra CHP Lideri Şahin'e tepki gösterip, Çerçioğlu'nu tekrar aday yapmıştı.

ÖRGÜTÜ KARIŞTIRDI

Balıkesir'de doktorluk yapan Şahin'in Sivas nüfusuna kayıtlı olup, Burhaniye ilçe binasına fotoğrafının asılmasıyla ilgili SABAH'a konuşan önemli bir isim şunları söyledi: Balıkesir'in 20 ilçesi var. Eşinin Burhaniyeli olması fotoğrafını ilçe binasına astırmasını doğru bulmuyorum. Cumhuriyet tarihinden bu güne kadar Burhaniye'li olan milletvekillerin fotoğraflarının asılması bir gelenek olmuş Burhaniye'de. Bu arkadaş kendisini eş durumundan Burhaniye'li yapıp, resmini astırmış.

Balıkesir'in milletvekili bütün ilçelerin milletvekilidir. Ayrıca bir milletvekilinin kendi fotoğrafını ilçe binasına astırması yanlış bir durum. Bandırma, Ayvalık, Edremit, Sındırgı, İvrindi'nin de aralarında bulunduğu diğer ilçelere nasıl gidecek bu arkadaş. Kimlerin fotoğraflarının asıldığı bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve genel başkanın fotoğrafları bulunur. Bunun haricinde bir fotoğrafın asılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten bu milletvekilimiz Balıkesir örgütünde büyük sıkıntılara neden oluyor. Meclis üyeliklerine müdahale etti. İlçe belediyelerinin meclis toplantılarına katılıyor. Bir milletvekilinin başka işi yok mu? Partide ayrımcılık yapan bu arkadaşımızla ilgili CHP Genel Merkezi'ne de çok sayıda şikayet gitti. Partinin daha nitelikli yöneticilere ihtiyacı var.



Sabah

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ