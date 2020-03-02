CHP yine şaşırtmadı! Mülteci çelişkisi 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açması, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de gündemin ana maddelerinden. Ana muhalefet partisi CHP, Türkiye'nin mültecileri kabul etmeye başladığı tarihten itibaren, göçmen politikası üzerinden radikal sözler söyleyip hükümeti eleştiriyordu. Ancak Türkiye'nin kapıları açmasıyla birlikte CHP, sözlerini unutup ağız değiştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediği göçmen politikasıyla ilgili eleştirilere taban tabana zıt ifadeler kullandı.



KAPILAR AÇILINCA AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER

Türkiye'nin savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye kucak açarak adeta hayatlarını kurtarmasına karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Suriye'lileri bal gibi göndereceğiz" diyerek mültecilere bakış açısını gözler önüne sermişti.

Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından CHP ağız değiştirdi. Dün söylediğini bugün yalanlayan CHP'de Grup Başkanvekili Özgür Özel, kapıların açılması sonrası "Türkiye'nin mültecilere karşı takınması gereken tutumla bağdaşmamaktadır" dedi.