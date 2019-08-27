CHP verdikleri sözleri unutup işçi kıyımına devam ediyor! BELTUR'da 175 kişi işinden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı sürüyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyede işçi kıyımının yeni adresi BELTUR oldu. Son gelen bilgiye göre BELTUR’dan 175 kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarmalar akıllara seçim öncesi Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak" sözlerini akıllara getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi verdiği sözleri unuttu. Belediyeye bağlı kurumlarda işçi kıyımı başlatan CHP'li belediye icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Hedefteki yeni yer ise BELTUR oldu. Son gelen bilgiye göre BELTUR'dan 175 kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarmalar akıllara seçim öncesi Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak" sözlerini akıllara getirdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu verdiği namus sözünü unutalı çok oldu.



İMAMOĞLU'NDAN 23 HAZİRAN GECESİ "KARDEŞLİK VE LİYAKAT" NİDALARI

23 Haziran'da seçim sonuçları ardından kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, "Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir, hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini, duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı, fark etmez, onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem 'makamın büyüdükçe boynun bükülsün' derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım." demişti.

MEDYA A.Ş'DE 50 KİŞİ İŞİNDEN OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine geçtiğimiz pazartesi günü son vermişti. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaparak CHP'li belediyeye sert tepki göstermişti.

İETT'DE KIYIM

İstanbul'da toplu taşımada işçi kıyımı için hareket başladı. Avrupa yakasında bütün noktalara sefer gerçekleştiren 850 İETT şoförünün sözleşmesi 31 Ağustos itibari ile sonlandırılacak. İstanbul İETT Ayazağa Garajı'nda görevli ve şoför ve diğer işçiler, kendilerine ulaşan "İşten çıkarma" tebligatı ile şoke oldu. İETT adına çalışan Beydağ-Hanzade firması, 850'si şoför olmak üzere bin çalışanına ihale sözleşme tarihinin 30 Ağustos'ta biteceğini, bu nedenle de çalışanların işlerine son verileceğini belirtti.

İŞTE CHP'DE SEÇİM SONRASI ORTAYA ÇIKAN İÇLER ACISI TABLO...

ESENYURT

Önce işçi ve memurlara tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla sendika değiştirme baskısı yapan CHP'li belediyeler ikinci aşamaya geçip işçileri kapının önüne koydu. Esenyurt Belediyesi'nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu, belediye CHP'ye geçince kovuldu. Okuyucu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Şimdi en doğal hakkım soruyorum; Seçim öncesi söz vermiştiniz. Hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağım diye" notunu yazarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

ADANA

Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın seçim sonrası ilk işi, CHP'li olmayan işçilerin işten çıkarılması için çalışma başlatmak oldu. Karalar'ın bin 750 işçinin çıkarılması talimatının ardından yüzlerce işçi 28 Haziran'da kendilerine haber dahi verilmeden işten atıldı.

İZMİR KEMALPAŞA

İzmir'de 31 Mart seçimleri ile AK Parti'den CHP'ye geçen Kemalpaşa Belediyesi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından işçi kıyımına devam etti. Daha önce 20 personeli temizlik işleri, park ve bahçeler ile otopark bölümlere sürerek mobbing uygulayan, 7 personeli de işten atan CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 4 işçinin daha işine son verdi.

BOLU BELEDİYESİ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, 97 temizlik işçisini işten çıkardı. İşçiler, belediye binasının önünde çadır kurarak eylem başlattı.

İZMİR MENEMEN

Menemen Belediyesi'nde CHP'li başkanın 284 kişiyle birlikte işten attığı Bayram Akbaş, Kılıçdaroğlu'na 'kimse çıkarılmayacak' diye verdiği namus sözünü hatırlatmak üzere yollara düştü.

TİREBOLU BELEDİYESİ

CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına Giresun'un Tirebolu ilçesi de eklendi. CHP'li belediye, 38 işçiyi işten çıkardı. Mağdurlar, CHP'li belediyenin kendilerini "AK Parti'ye oy verdikleri ve AK Parti döneminde işe girdikleri" için kovulduklarını öne sürdü.

MERSİN BELEDİYESİ

CHP'li Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan vatandaşlar Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne doğru adalet ve emek yürüyüşüne devam ederken yeni bir haber de Mersin'den gelmişti.

CHP'li Mersin Belediyesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ı destekleyen sosyal medya paylaşımları yaptığı için 14 kişi işinden oldu. Mağdur işçiler CHP'li Belediye Başkanı'na tepki göstermişti.

KURAN'A EL BASTI, İŞÇİYİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU

31 Mart öncesinde hiçbir işçinin işten çıkartılmayacağına dair noterden taahhütname veren, seçimi kazanınca da Kur-an'ı Kerim ve Türk Bayrağı'na el basarak göreve başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen hafta 97 temizlik işçisinin işine son verdi. İşçilerden Barış Yiğit, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

(Sabah)