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30 Ağustos 2019 Cuma 10:54:22 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:24:42

CHP toplantısında fikirler değil, sadece yumruklar ve hakaretler konuştu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı Bursa’daki örgüt buluşmasında partililer birbirlerine girdi, ortalık savaş alanına döndü. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş’a tepki gösteren bir meclis üyesi ile diğer partililer arasında kavga çıktı. Taraflar uzun süre sakinleştirilemedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı Bursa'daki örgüt buluşmasında olaylar çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinin CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'i desteklemediği için kaybedildiğini öne süren Yıldırım Meclis Üyesi Recep Bayram, Akkuş'a tepki gösterip mikrofon atınca ortalık karıştı. CHP'lilerin birbirlerine saldırdığı toplantı yarıda kesildi.

Canan Kaftancıoğlu Yıldırım İçe Başkanlığı tarafından düzenlenen örgüt toplantısına katıldı. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildiği sırada ortalık karıştı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş'a tepki gösteren bir partili elinde bulunan mikrofonu kürsüye attı. Bir anda karışan salonda uzun süreli arbede yaşandı. Kavga anı ise kameralara yansıdı.

KÜRSÜDEN HAKARET ETTİ

İstanbul'dan Bursa'ya bir dizi ziyarete gelen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililere seslenen Kaftancıoğlu daha sonra soruları cevaplandırdı.

O esnada söz alan Meclis Üyesi Recep Bayram, Kaftancıoğlu'na "Siz hikayenizi anlattınız. Bizim hikayemizde biraz eksiklikler var. Bizim hikayemizde zalimler, mazlumlar bir de Hüseyin Akkuş gibi n....lar var" dedi.

MİKROFON FIRLATILDI, KAMERAMAN DARP EDİLDİ

Bunun üzerine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bayram'a cevap vermek istedi. Bayram ise Akkuş ve Kaftancıoğlu'nun oturduğu masaya mikrofon fırlattı. Bu duruma tepki gösteren partililer İl Başkanı'na hakaret ettiğini öne sürdükleri meclis üyesine saldırdılar. İki tarafın da birbirine girmesiyle olaylar büyüdü. Toplantıya ise bir süreliğine ara verildi. AS TV kameramanı da olayları görüntülemek isterken darp edildi.

KAFTANCIOĞLU SALONU TERK ETTİ

CHP yöneticileri yaşanan olaylardan dolayı toplantıya katılanlardan özür dilerken, Kaftancıoğlu da partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar gözlerinin önünde cereyan eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bir süre sonra salonu terk etti

İHA

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