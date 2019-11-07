CHP sandık başına gidiyor

  • Bist 100
    102791
  • Dolar
    5,7441
  • Euro
    6,3729
  • Altın
    274,1630
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı
Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem
En güzel Kandil simidi tarifi sizlerle: Kandil simidi nasıl yapılır? En güzel Kandil simidi tarifi sizlerle: Kandil simidi nasıl yapılır?
İran yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım'da başlayacak İran yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım'da başlayacak
MHP'den Meclis'e nefret ve ayrımcılık suçu teklifi MHP'den Meclis'e nefret ve ayrımcılık suçu teklifi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz
Beşiktaş'ta maaş krizi devam ediyor! Amatör şube personelleri uzun süredir ödeme alamadı Beşiktaş'ta maaş krizi devam ediyor! Amatör şube personelleri uzun süredir ödeme alamadı
ABD’nin boşalttığı Suriye’deki askeri üsse Rusya yerleşti ABD’nin boşalttığı Suriye’deki askeri üsse Rusya yerleşti
Ankara'da dev DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da dev DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır?
Yeni AKM binası Hasan Uçarsu'nun Mimar Sinan Operası'yla açılacak Yeni AKM binası Hasan Uçarsu'nun Mimar Sinan Operası'yla açılacak
Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı
Rusya: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilirse vereceğimiz yanıt hazır Rusya: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilirse vereceğimiz yanıt hazır
Erenel: Asker intiharları ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır Erenel: Asker intiharları ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır
Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e: Gazoz olma, efsane ol! Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e: Gazoz olma, efsane ol!
Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda
Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Menopoz sonrası hafif egzersiz kemik kırılması riskini azaltıyor Menopoz sonrası hafif egzersiz kemik kırılması riskini azaltıyor
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı
Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor
Laodikya'da 'antik dönemin pinokyosu' bulundu Laodikya'da 'antik dönemin pinokyosu' bulundu
Aksaray'daki 9 asırlık Selçuklu kervansarayı restore ediliyor Aksaray'daki 9 asırlık Selçuklu kervansarayı restore ediliyor
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 13:27:35 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 15:19:31

CHP sandık başına gidiyor

CHP'nin gelecek dönem siyasi rotasına yön verecek yeni kadroların belirleneceği kurultay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle başlıyor.

CHP'nin gelecek dönem siyasi rotasına yön verecek yeni kadroların belirleneceği kurultay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulunca (MYK) belirlenen 37. Olağan Kurultay takvimi doğrultusunda partililer, yarın mahalle delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kurultay sürecinde ilk oyların kullanılacağı mahalle delegeleri seçimlerinin 1 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor.

CHP'de 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek.

Ana muhalefet partisinin büyük kurultayının ise gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması öngörülüyor.

Yerel seçimlerde elde edilen sonuçların ardından gözünü 2023'te yapılacak seçimlere çeviren CHP, bu kurultaya ayrı bir önem veriyor.

"CHP'Yİ İKTİDARA GETİRECEK KADRO" ARANIYOR

Parti içinde "CHP'yi iktidara götürecek kadroların belirleneceği süreç" olarak görülen kurultay için başta genel merkez olmak üzere parti örgütlerinde yoğun bir çalışma yapılıyor.

Büyük kurultayda, "yerel seçim sonuçlarının mimarı" olarak görülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU​ GÜVEN TAZELEMEK İSTİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçildi.

Bugüne kadar 4'ü olağanüstü, 3'ü olağan olmak üzere toplam 7 kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da da güven tazelemeyi planlıyor.

CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin de delegelerin imza toplaması durumunda Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği ifade ediliyor.

İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda "hem CHP Genel Başkanı hem de partinin 2023'teki Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini" söylemişti.

PM VE MYK'DA DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Partide yaklaşık 22 ayda bir gerçekleşen olağan veya olağanüstü kurultaylarda, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişiklikler oluyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ